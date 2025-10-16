Разработчики Days Gone добавили в Steam опцию выбора классической версии 2021 года и обновлённой версии 2025 года

Bend Studio добавила новую опцию бета-версии для Days Gone в Steam, предоставляя игрокам возможность выбирать между оригинальной версией 2021 года для ПК (патч 1.07) и обновлённой версией 2025 года (патч 1.08). Эта функция позволяет играть в оригинальной версии или с последними улучшениями, добавленными в обновлении 2025 года. Игроки, предпочитающие визуальную аутентичность и баланс игрового процесса оригинальной версии, теперь могут легко вернуться к ней через настройки бета-версии в Steam.

Обновление 2025 года (патч 1.08) принесло существенные улучшения, включая поддержку тактильной обратной связи DualSense, расширенные функции доступности и повышенный реализм окружения. Мир игры теперь выигрывает от улучшенной симуляции неба и освещения, что обеспечивает более точную цветопередачу и значительно более тёмные ночные сцены. Дополнительные улучшения освещения, теней и окклюзии создают более захватывающую постапокалиптическую атмосферу. Обновление также добавило совместимость с новым дополнением Days Gone: Broken Road, которое, однако, приобретается отдельно.