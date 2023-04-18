Days Gone 26.04.2019
8.3 2 181 оценка

Разработчики Days Gone готовы представить свою следующую игру? Bend Studio опубликовала странное сообщение

©
butcher69
Новости

Bend Studio долгое время держала нас в неведении относительно своих проектов. В свое время было много разговоров о Days Gone 2, которая якобы была отменена Sony из-за плохого приема приключения Дикона Сент-Джона.

Несмотря на это, у команды из Америки есть в разработке проект, над которым они работают уже некоторое время - ведь первая Days Gone увидела свет в первой половине 2019 года. Разработчики проявляют активность в Twitter, но только вчера они опубликовали новое сообщение, которое дает надежду, что анонс их новой игры скорее ближе, чем дальше.

На фотографии в посте ниже название команды написано на черном маркере прямо рядом с логотипом PlayStation Studios. А само сообщение гласит: "Понедельник".

Многие комментаторы надеются, что Bend Studio готовятся к появлению на потенциально крупном мероприятии Sony, которое должно состояться в ближайшее время. Во время него мы также должны получить возможность взглянуть на нового Человека-паука от Insomniac Games.

Индустрия
11
6
Последние посты по игре Days Gone
Петиция Days Gone 2 вот-вот перешагнет 200 тысяч подписей
Петиция Days Gone 2 вот-вот перешагнет 200 тысяч подписей
Появление Days Gone в PlayStation Plus помогло игре вновь обрести популярность
Появление Days Gone в PlayStation Plus помогло игре вновь обрести популярность
Когда выжил в схватках с зомби, но тебя победила природа
Когда выжил в схватках с зомби, но тебя победила природа
Комментарии: 6
Ваш комментарий
AlexFullBeast

Жаль что не сиквел. Из всех портов на ПК Days Gone для меня прямо очень зашла.

13
CAN I HABE PIZZA PLS

Понравилось всю игру нажимать "Е"? 🌚 Все игры у Сони унылые, заточенные для ленивого нажатия одной-двух клавиш, развалившись на диване.

-17
-zotik-

А на консоли она шла всрато)

0
kaisgrady

Надеюсь и верю, что однажды это будет второй дейс ган. Первую игру удалил спустя 2 часа, а диск, который шел вместе с пс4 продал еще в 2019. Купил снова по скидке 2021. Лучшая покупка в моей жизни. А по теме, они запостили понедельник... в понедельник. Типа вот мы, работаем, видали? Не будем завышать ожидания из-за этого - так время быстрее летит

1
-zotik-

Такое же чувство. Тоже хотел дропнуть по началу. Но финал настал и охото продолжение)

1
Юркец

задонатил бы, если выпустили бы вторую часть!)

0