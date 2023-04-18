Разработчики Days Gone готовы представить свою следующую игру? Bend Studio опубликовала странное сообщение ©

Bend Studio долгое время держала нас в неведении относительно своих проектов. В свое время было много разговоров о Days Gone 2, которая якобы была отменена Sony из-за плохого приема приключения Дикона Сент-Джона.

Несмотря на это, у команды из Америки есть в разработке проект, над которым они работают уже некоторое время - ведь первая Days Gone увидела свет в первой половине 2019 года. Разработчики проявляют активность в Twitter, но только вчера они опубликовали новое сообщение, которое дает надежду, что анонс их новой игры скорее ближе, чем дальше.

На фотографии в посте ниже название команды написано на черном маркере прямо рядом с логотипом PlayStation Studios. А само сообщение гласит: "Понедельник".

Многие комментаторы надеются, что Bend Studio готовятся к появлению на потенциально крупном мероприятии Sony, которое должно состояться в ближайшее время. Во время него мы также должны получить возможность взглянуть на нового Человека-паука от Insomniac Games.