Разработчики Days Gone готовы представить свою следующую игру? Bend Studio опубликовала странное сообщение

Bend Studio долгое время держала нас в неведении относительно своих проектов. В свое время было много разговоров о Days Gone 2, которая якобы была отменена Sony из-за плохого приема приключения Дикона Сент-Джона.
Несмотря на это, у команды из Америки есть в разработке проект, над которым они работают уже некоторое время - ведь первая Days Gone увидела свет в первой половине 2019 года. Разработчики проявляют активность в Twitter, но только вчера они опубликовали новое сообщение, которое дает надежду, что анонс их новой игры скорее ближе, чем дальше.
На фотографии в посте ниже название команды написано на черном маркере прямо рядом с логотипом PlayStation Studios. А само сообщение гласит: "Понедельник".
Многие комментаторы надеются, что Bend Studio готовятся к появлению на потенциально крупном мероприятии Sony, которое должно состояться в ближайшее время. Во время него мы также должны получить возможность взглянуть на нового Человека-паука от Insomniac Games.
Жаль что не сиквел. Из всех портов на ПК Days Gone для меня прямо очень зашла.
Понравилось всю игру нажимать "Е"? 🌚 Все игры у Сони унылые, заточенные для ленивого нажатия одной-двух клавиш, развалившись на диване.
А на консоли она шла всрато)
Надеюсь и верю, что однажды это будет второй дейс ган. Первую игру удалил спустя 2 часа, а диск, который шел вместе с пс4 продал еще в 2019. Купил снова по скидке 2021. Лучшая покупка в моей жизни. А по теме, они запостили понедельник... в понедельник. Типа вот мы, работаем, видали? Не будем завышать ожидания из-за этого - так время быстрее летит
Такое же чувство. Тоже хотел дропнуть по началу. Но финал настал и охото продолжение)
задонатил бы, если выпустили бы вторую часть!)