Разработчиков Bend Studio возглавил новый руководитель с внушительным опытом, но к которому есть вопросы

Несмотря на то, что Days Gone получила заслуженную любовь игроков и обрела культовый статус в сообществе, её авторы из Bend Studio уже несколько лет находятся в нестабильном положении. После выхода игры проект не оправдал ожиданий Sony по коммерческим показателям, что привело к подвешенному состоянию потенциального сиквела, а также оттоку ключевых руководителей. На фоне этого дальнейшая судьба студии оставалась неопределённой — официально не анонсирован ни один новый проект.

Однако сейчас ситуация, похоже, начала стабилизироваться: у студии появился новый руководитель. С июля 2025 года пост сопредседателя Bend Studio и главы направления по продуктовой разработке занял Нао Хиго — специалист с более чем 20-летним опытом в игровой индустрии, включая руководящие должности в Sony, Bandai Namco и, главным образом, Ubisoft.

Свою карьеру Хиго начинал как продюсер по локализации в Bandai Namco, работая над такими хитами, как SoulCalibur II, Tekken 4 и Tales of Symphonia. Затем, с 2005 по 2008 год, он трудился в Sony, участвуя в продюсировании и развитии проектов на внутренние платформы. Но наибольшую часть своей карьеры — почти 17 лет — он посвятил Ubisoft, где прошёл путь от старшего продюсера до вице-президента по разработке продуктов.

Под его началом велась работа над Rocksmith, South Park: The Fractured But Whole и амбициозным многопользовательским шутером XDefiant, который стартовал крайне успешно: 10 миллионов игроков за две недели после запуска. Однако этот успех оказался недолговечным — уже недавно Ubisoft приняла решение закрыть серверы игры из-за падения интереса. Именно XDefiant вызывает у геймеров наибольшее количество вопросов: несмотря на качественный старт, проект так и не смог удержать аудиторию, что порождает сомнения в стратегическом подходе нового главы Bend Studio.

Тем не менее сам Хиго уверен в своей миссии: по его словам, его цель — создание инновационного игрового опыта, ориентированного на разнообразную международную аудиторию, с акцентом на эффективное управление ресурсами и креативное развитие команды.

Пока неизвестно, какой проект сейчас находится в разработке у Bend Studio, но с приходом нового руководителя, возможно, игрокам стоит ждать новостей уже в ближайшее время.