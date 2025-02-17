Ремастер Days Gone догнал Assassin's Creed Shadows в топе PlayStation Store США

Ремастер Days Gone, анонсированный на последней презентации State of Play, оказался довольно интересен игрокам. Вскоре после анонса ремастер попал в топ предзаказов американского PlayStation Store.
Сейчас игра занимает восьмое место, обходя базовую версию Assassin's Creed Shadows, но уступая делюкс-изданию игры. Также ремастер Days Gone обошёл по предзаказам базовую версию ремейка Metal Gear Solid и премиальное издание Doom The Dark Ages.
К сожалению, магазин PlayStation Store не раскрывает численные показатели популярности предзаказов: неизвестно, как сильно ремастер Days Gone отстаёт от Monster Hunter Wilds, сейчас возглавляющей чарт.
Обновлённая версия Days Gone получит улучшенную графику, судя по трейлеру, она не слишком отличается от картинки базовой версии игры. Ремастер будет доступен как на PlayStation 5, так и на ПК.
Релиз ремастера Days Gone состоится 25 апреля 2025 года, обновление с существующей версии до ремастера обойдется в $10.
Вообще там Сони может себе любые цифры нарисовать. Это как Netflix каждый раз орет что очередная повесточная каша - самый невероятный успешный успех.
когда там нетфликс орал? пруфы будут? или это очередные твои влажные фантазии?
Немножечко влажных фантазий.
Ну зачем нужен этот ремастер, если игра уже прекрасно выглядит на PS5??? Сони от жадности совсем поехала.
PSSR, VRR, DualSense. PS4 версия местами подфризивает.
если еще и 3д аудио добавили, то вообще класс, но мне сама игра не зашла
Похоже сони все же понимает свою аудиторию куда лучше чем мы думаем. Им буквально суют тоже самое, но в названии есть слово ремейк или ремастер, а такие "геймеры" только рады.
Ремастер хорошей игры(хоть и не очень нужный и так красиво), догнал НОВУЮ игру(но плохую)
:) Убейсофт
То чувство, когда ты только вчера оригинал купил и собираешься ее проходить. А уже ремастер скоро)))
Удивлён не только с этого "факта", но и с того, что Делюксы АС купили больше, чем базу. Всегда думал, что наоборот. Особенно вспоминая уровень DLC к последним АС и Фар Краям.
Объективно ps4 версия оч слабая в отличии от рс по обратке идëт хорошо на ps5 но по обратке только но выпускать порт рс на ps5 за Full прайс без изменить в графике почти это надо иметь наглость и это на фоне ожиданий сиквела. Чистый тролинг игроков и фанатов игры
Может когда ремастер побьет рекорды продаж, Сони начнет работу над Days gone 2 и хорошо бы в Days gone 2 увеличить карту исследования в раза 3-5 раза, сделать так чтобы были и реальные заброшенные города с небоскрёбами, ТЦ, АЭС с ГЭС, эстакадами и заброшенные деревни с поселками, элементарно научить Дикона плавать, добавить в список оружий гранатометы, добавить возможность уничтожения орд совместно с другими байкерскими клубами, расширить возможности модернизации и кастомизации мотоцикла. А если и 3 часть выпустят, то там сделать так чтобы Дикон на мотоцикле вообще объездил всю Америку.
Пахахахахха ааааа пи..ят и не краснеют!!!
Игра про куколда в топе, кто бы сомневался. Кто не согласен, те не внимательно играли))
Привет всем особенным, которые поверили в сказки про "сильные" предзаказы ссасинс крида.
Ощущаю себя каким то нищим иногда, судя по сравнениям там изменений 0, но люди все равно покупают
Я конечно тоже чаще покупаю игры, чем пирачу
Но тут
Это насколько они богатые
а ориг игра есть на пс 5? Если нет, то тогда понятно
хах, прикол реально
тупанул, мои извинения
Так на ПС5 игры с ПС4 работают.