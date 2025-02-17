Ремастер Days Gone догнал Assassin's Creed Shadows в топе PlayStation Store США

Ремастер Days Gone, анонсированный на последней презентации State of Play, оказался довольно интересен игрокам. Вскоре после анонса ремастер попал в топ предзаказов американского PlayStation Store.

Сейчас игра занимает восьмое место, обходя базовую версию Assassin's Creed Shadows, но уступая делюкс-изданию игры. Также ремастер Days Gone обошёл по предзаказам базовую версию ремейка Metal Gear Solid и премиальное издание Doom The Dark Ages.

К сожалению, магазин PlayStation Store не раскрывает численные показатели популярности предзаказов: неизвестно, как сильно ремастер Days Gone отстаёт от Monster Hunter Wilds, сейчас возглавляющей чарт.

Обновлённая версия Days Gone получит улучшенную графику, судя по трейлеру, она не слишком отличается от картинки базовой версии игры. Ремастер будет доступен как на PlayStation 5, так и на ПК.

Релиз ремастера Days Gone состоится 25 апреля 2025 года, обновление с существующей версии до ремастера обойдется в $10.