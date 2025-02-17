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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 5 143 оценки

Ремастер Days Gone догнал Assassin's Creed Shadows в топе PlayStation Store США

Simple Jack
Новости

Ремастер Days Gone, анонсированный на последней презентации State of Play, оказался довольно интересен игрокам. Вскоре после анонса ремастер попал в топ предзаказов американского PlayStation Store.

Сейчас игра занимает восьмое место, обходя базовую версию Assassin's Creed Shadows, но уступая делюкс-изданию игры. Также ремастер Days Gone обошёл по предзаказам базовую версию ремейка Metal Gear Solid и премиальное издание Doom The Dark Ages.

К сожалению, магазин PlayStation Store не раскрывает численные показатели популярности предзаказов: неизвестно, как сильно ремастер Days Gone отстаёт от Monster Hunter Wilds, сейчас возглавляющей чарт.

Обновлённая версия Days Gone получит улучшенную графику, судя по трейлеру, она не слишком отличается от картинки базовой версии игры. Ремастер будет доступен как на PlayStation 5, так и на ПК.

Релиз ремастера Days Gone состоится 25 апреля 2025 года, обновление с существующей версии до ремастера обойдется в $10.

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19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
digitalkid

Вообще там Сони может себе любые цифры нарисовать. Это как Netflix каждый раз орет что очередная повесточная каша - самый невероятный успешный успех.

9
Freund Benno

когда там нетфликс орал? пруфы будут? или это очередные твои влажные фантазии?

-1
digitalkid Freund Benno

Немножечко влажных фантазий.

0
goodneighbor

Ну зачем нужен этот ремастер, если игра уже прекрасно выглядит на PS5??? Сони от жадности совсем поехала.

5
брaтанчик

PSSR, VRR, DualSense. PS4 версия местами подфризивает.

0
Freund Benno брaтанчик

если еще и 3д аудио добавили, то вообще класс, но мне сама игра не зашла

0
Lady_Leda

Похоже сони все же понимает свою аудиторию куда лучше чем мы думаем. Им буквально суют тоже самое, но в названии есть слово ремейк или ремастер, а такие "геймеры" только рады.

3
ka27

Ремастер хорошей игры(хоть и не очень нужный и так красиво), догнал НОВУЮ игру(но плохую)

:) Убейсофт

2
Simpson Homer

То чувство, когда ты только вчера оригинал купил и собираешься ее проходить. А уже ремастер скоро)))

1
djjack

Удивлён не только с этого "факта", но и с того, что Делюксы АС купили больше, чем базу. Всегда думал, что наоборот. Особенно вспоминая уровень DLC к последним АС и Фар Краям.

0
Punisher1

Объективно ps4 версия оч слабая в отличии от рс по обратке идëт хорошо на ps5 но по обратке только но выпускать порт рс на ps5 за Full прайс без изменить в графике почти это надо иметь наглость и это на фоне ожиданий сиквела. Чистый тролинг игроков и фанатов игры

0
Прохор Снурницин

Может когда ремастер побьет рекорды продаж, Сони начнет работу над Days gone 2 и хорошо бы в Days gone 2 увеличить карту исследования в раза 3-5 раза, сделать так чтобы были и реальные заброшенные города с небоскрёбами, ТЦ, АЭС с ГЭС, эстакадами и заброшенные деревни с поселками, элементарно научить Дикона плавать, добавить в список оружий гранатометы, добавить возможность уничтожения орд совместно с другими байкерскими клубами, расширить возможности модернизации и кастомизации мотоцикла. А если и 3 часть выпустят, то там сделать так чтобы Дикон на мотоцикле вообще объездил всю Америку.

0
Azimut zvuk

Пахахахахха ааааа пи..ят и не краснеют!!!

-1
Jarvis666

Игра про куколда в топе, кто бы сомневался. Кто не согласен, те не внимательно играли))

-1
goodneighbor

Привет всем особенным, которые поверили в сказки про "сильные" предзаказы ссасинс крида.

-5
My life is a game

Ощущаю себя каким то нищим иногда, судя по сравнениям там изменений 0, но люди все равно покупают
Я конечно тоже чаще покупаю игры, чем пирачу
Но тут
Это насколько они богатые

-8
Hall_1920

а ориг игра есть на пс 5? Если нет, то тогда понятно

1
My life is a game Hall_1920

хах, прикол реально
тупанул, мои извинения

0
Нейтан Дрейк My life is a game

Так на ПС5 игры с ПС4 работают.

1