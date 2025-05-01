Ремастер Days Gone получает более высокие оценки, чем оригинал

Дебют Days Gone сопровождался проблемами, из-за которых игра не получила должного успеха. На игру обрушился целый ряд критики со стороны журналистов, и в итоге она набрала 71 % - не тот стандарт, который PlayStation Studios привыкла демонстрировать геймерам.
Как известно, часто обновленные версии не собирают исключительных оценок, так как только в некоторых случаях можно говорить о действительно новом качестве или значительных улучшениях. В случае с Days Gone Remastered мы наблюдаем иную ситуацию.
Days Gone образца 2019 года получила на Metacritic оценку в 71%, улучшенная версия для ПК собрала чуть больше баллов (76%), однако только последний релиз может похвастаться «в целом положительными» отзывами - в среднем 78%.
Так, оригинал вышел в 2019 году с 71 баллом на Metacritic, который сайт считает «смешанным или средним». После выхода порта на ПК в 2021 году, этот показатель вырос до 76 баллов. И вот теперь, когда вышел ремастер для PS5, средний балл рецензий снова вырос до 78, что на Metacritic считается «в целом благоприятным».
Стоит отметить, что Days Gone Remastered, как и следовало ожидать, с течением времени получает все меньше отзывов. Оригинальная версия получила более 100 рецензий, в то время как версия для ПК собрала всего 48 отзывов, а издание для PS5 на данный момент имеет менее 20 вердиктов.
Большее количество рецензий, как правило, ведет к снижению общего среднего балла, но очевидно, что критики с годами стали относиться к Days Gone с симпатией; то, что когда-то было гадким утенком среди « first-party» Sony, постепенно стало любимцем фанатов, не получившим должного внимания.
"На игру обрушился целый ряд критики со стороны журналистов" потому,что была установка испортить релиз,ведь герой маскулинный мужик,с тадиционными ценностями,что никак не вписывалось в общую пропаганду.)
сюжетный ход с женой - ГГ чмо последнее, где ты тут маскулинность нашел, хз.
Критики так далеко не играют
Так играть не во что, выходит один лишь повесточный шлак. Вот на безрыбье этой игре и ставят высокие оценки.
Дело в том, что люди устали от бесконечного потока вок-контента для дегенератов и уже рады любой игре, где есть нормальный герой с нормальной мотивацией. У которого есть нормальная жена и нормальный друг. Дружба есть между людьми, а не гомосятина, содом и гоморра.
Да, Days Gone тоже слегка затронута DEI. Но в той мере, в которой это терпимо.
Дикон - правильный мужик. И мне будет очень жаль, если в сиквеле они его испортят.
Игра созданная по лекалам Ubisoft. Мне она зашла только после установки мода на вырезание гринда. И если идти по сюжету не отвлекаясь на 100500 активностей то игра действительно хороша... Особенно по нынешним временам.
А чем она отличается
Ничем, но почему то мамонты все равно схавали
И 4090 её на ультрах не тянет 😂😂😂 // Александр Стукалов
Ее тянула 4060, на 4080 всегда около 150фпс и я про ремастер) // Aleksei Zayats
4060 тянет на ультрах . С 10400f // Роман Роман
Развели фанатов на доллары, вселив надежду на продолжение.
Была же новость, что не будет 2й части и ремастер это не продолжение. Но то, что это развод, это да:D