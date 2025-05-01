Ремастер Days Gone получает более высокие оценки, чем оригинал

Дебют Days Gone сопровождался проблемами, из-за которых игра не получила должного успеха. На игру обрушился целый ряд критики со стороны журналистов, и в итоге она набрала 71 % - не тот стандарт, который PlayStation Studios привыкла демонстрировать геймерам.

Как известно, часто обновленные версии не собирают исключительных оценок, так как только в некоторых случаях можно говорить о действительно новом качестве или значительных улучшениях. В случае с Days Gone Remastered мы наблюдаем иную ситуацию.

Days Gone образца 2019 года получила на Metacritic оценку в 71%, улучшенная версия для ПК собрала чуть больше баллов (76%), однако только последний релиз может похвастаться «в целом положительными» отзывами - в среднем 78%.

Так, оригинал вышел в 2019 году с 71 баллом на Metacritic, который сайт считает «смешанным или средним». После выхода порта на ПК в 2021 году, этот показатель вырос до 76 баллов. И вот теперь, когда вышел ремастер для PS5, средний балл рецензий снова вырос до 78, что на Metacritic считается «в целом благоприятным».

Стоит отметить, что Days Gone Remastered, как и следовало ожидать, с течением времени получает все меньше отзывов. Оригинальная версия получила более 100 рецензий, в то время как версия для ПК собрала всего 48 отзывов, а издание для PS5 на данный момент имеет менее 20 вердиктов.

Большее количество рецензий, как правило, ведет к снижению общего среднего балла, но очевидно, что критики с годами стали относиться к Days Gone с симпатией; то, что когда-то было гадким утенком среди « first-party» Sony, постепенно стало любимцем фанатов, не получившим должного внимания.