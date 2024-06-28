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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 4 242 оценки

Sony Bend: не верьте слухам о том, что мы заняты Days Gone 2 - вас просто обманывают ради лайков

AceTheKing
Новости

Кевин Макаллистер, комьюнити-менеджер студии Sony Bend, решил прокомментировать периодически появляющиеся новости о студии и франшизе Days Gone.

По словам Макалистера, на данный момент студия занята разработкой нового IP и не разрабатывает Days Gone 2. Разработчик призвал не верить слухам от других людей, в том числе и от бывших сотрудников студии:

Прошу прощения у фанатов Days Gone за тех людей, которые ради лайков постоянно снабжают вас ложными надеждами и ложной информацией. Это нечестно по отношению к вам. Сейчас мы работаем над игрой по новому IP, и когда у нас будут настоящие новости, то мы поделимся ими с вами.

Days Gone вышла в 2019-м году и доступна на PS4, PS5 и PC.

20
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
KIIIL

Sony это компания пида***ов . Тут нечего добавлять , потакающая заднеприводным и не слушающее своё же сообщество . Days Gone одна из немногих игр достойная продолжения, и чуть ли не рекордсмен по поддержки комьюнити и просившей новую часть .

11
Kir Pot

Всё верно , даже такая отговорка как испражниться фанатам в душу . Sony корпорация зла .

1
golab42

И это отличная новость, ненужон абсалютли!

1
Комментарий удален
Tiger Goose

Надеюсь, ты написал это не ради лайков.

-4
Ahnx

Это "жжж" неспроста. Значит, на самом деле делают вторую часть.

0
attacking_beaver

отличнейшая игра. проходил 3 раза. чисто по моему восприятию, она мне напоминает рдр2 - по подаче сюжета, раскрытию персонажей, исследовании мира и побочным активностям (да эта часть конечно сильно проигрывает рдр2, но там и бюджеты разные). опять же главный герой белый гетеросексуальный мужик, угрюмый и тихий, но в то же время сильный и смелый, не клоун и не выскочка. такой классический драматический персонаж. видать не в моде сейчас такие типажи.

0
aktivnyy gomes
вас просто обманывают ради лайков

Это обман чтобы набрать классы!

0
HitHandzo

Да скока вы будете жевать эту тему, как бабы базарные сидите жуете и жуете. Разрабы давно уже сказали, никакого Days Gone 2 НЕ БУДЕТ! НЕ БУДЕТ!

Внимательно прочтите и вдумайтесь в два слова: НЕ БУДЕТ!

0
Пользователь ВКонтакте

Days Gone - шедевр. // Александр Назаров

-1
Unicorling

Надо после кольца, скачать поиграть

-1
Egik81

С пиар языка это означает что мы думаем о продолжении и смотрим реакцию на подобные вбросы. И как только поймем что продолжение можно перевести на активную разработку то сделаем это. Пока же народ занят другим проектом и как только с него можно будет начать перетягивать после зеленного света на активную разработку второй части мы это сделаем.

-4
bitonosecBoG

И прямо сейчас нас обманывают ради лайков

-4