Sony Bend: не верьте слухам о том, что мы заняты Days Gone 2 - вас просто обманывают ради лайков

Кевин Макаллистер, комьюнити-менеджер студии Sony Bend, решил прокомментировать периодически появляющиеся новости о студии и франшизе Days Gone.
По словам Макалистера, на данный момент студия занята разработкой нового IP и не разрабатывает Days Gone 2. Разработчик призвал не верить слухам от других людей, в том числе и от бывших сотрудников студии:
Прошу прощения у фанатов Days Gone за тех людей, которые ради лайков постоянно снабжают вас ложными надеждами и ложной информацией. Это нечестно по отношению к вам. Сейчас мы работаем над игрой по новому IP, и когда у нас будут настоящие новости, то мы поделимся ими с вами.
Days Gone вышла в 2019-м году и доступна на PS4, PS5 и PC.
Sony это компания пида***ов . Тут нечего добавлять , потакающая заднеприводным и не слушающее своё же сообщество . Days Gone одна из немногих игр достойная продолжения, и чуть ли не рекордсмен по поддержки комьюнити и просившей новую часть .
Всё верно , даже такая отговорка как испражниться фанатам в душу . Sony корпорация зла .
И это отличная новость, ненужон абсалютли!
Надеюсь, ты написал это не ради лайков.
Это "жжж" неспроста. Значит, на самом деле делают вторую часть.
отличнейшая игра. проходил 3 раза. чисто по моему восприятию, она мне напоминает рдр2 - по подаче сюжета, раскрытию персонажей, исследовании мира и побочным активностям (да эта часть конечно сильно проигрывает рдр2, но там и бюджеты разные). опять же главный герой белый гетеросексуальный мужик, угрюмый и тихий, но в то же время сильный и смелый, не клоун и не выскочка. такой классический драматический персонаж. видать не в моде сейчас такие типажи.
Это обман чтобы набрать классы!
Да скока вы будете жевать эту тему, как бабы базарные сидите жуете и жуете. Разрабы давно уже сказали, никакого Days Gone 2 НЕ БУДЕТ! НЕ БУДЕТ!
Внимательно прочтите и вдумайтесь в два слова: НЕ БУДЕТ!
Days Gone - шедевр. // Александр Назаров
Надо после кольца, скачать поиграть
С пиар языка это означает что мы думаем о продолжении и смотрим реакцию на подобные вбросы. И как только поймем что продолжение можно перевести на активную разработку то сделаем это. Пока же народ занят другим проектом и как только с него можно будет начать перетягивать после зеленного света на активную разработку второй части мы это сделаем.
И прямо сейчас нас обманывают ради лайков