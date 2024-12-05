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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 4 817 оценок

Создатель Days Gone недоволен, что Sony не упомянула игры Bend Studios в ролике, посвящённом 30-летию PlayStation

monk70
Новости

Недавно Sony отметила 30-летие бренда PlayStation. По этому поводу корпорация решила преподнести несколько сюрпризов, хотя игроки рассчитывали на гораздо большее. Sony выпустила небольшое обновление для PS5, благодаря которому обладатели консоли могут временно освежить внешний вид меню, а также опубликован видеоролик, представляющий культовые игры для своих консолей.

Sony выпустила специальный ролик в честь 30-летия PlayStation

Именно это видео заставило Джона Гарвина вновь атаковать PlayStation. В благодарственном видео было показано множество игр всех поколений PlayStation. Включены только избранные, поэтому некоторые проекты PS Studios не получили свою «минуту славы».

Режиссер Days Gone уже давно имел сильную обиду на Sony из-за отмены второй части. Джон Гарвин много лет провёл в студии Bend. Он также работал над серией Syphon Filter для первой PlayStation в то время, когда команда ещё работала под названием Eidetic.

Гарвин опубликовал запись, в которой косвенно критикует Sony за то, что она не включила Days Gone и серию Syphon Filter в материал, посвящённый 30-летнему юбилею. Создатель сослался на появившийся на экране текст «Речь идет о [...]».

Речь идет о... игнорировании Bend Studio... как будто Syphon Filter и Days Gone никогда не существовали.

Некоторые игроки также не скрывают своего удивления по поводу отсутствия Days Gone, ведь для многих это одна из лучших игр, появившихся на PlayStation 4. Здесь стоит отметить, что нынешняя Bend дистанцируется от заявлений Джона Гарвина, да и создателя сам покинул студию в 2020 году.

65
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
PersonalBarnabas

Единственную за последнее время годную игру сони не упомянули, зато с самой шляпы horizon начали ролик. Гении...

56
simiola

многие другие бывшие экзы сони не хуже точно

-6
PersonalBarnabas simiola

Кому как. Days Gone хоть и простая по своей сути но интересная игра. С хорошим сюжетом, открытый мир ток в плюс, орды, геймплейно не перегружена всякими не нужными фишками

7
oOAttackOo PersonalBarnabas

Орды только по задумке интересны, а на деле оказались ничем не примечательны. Их даже по сюжету нигде почти не используют

-2
TastelessGerman

Сони просто убила творческий потенциал человека. Такое надо ценить, зря они так поступили. Потратили кучу бабла на какой то Конкорд, когда могли пустить эти деньги на дэйс ган 2....

19
Шмоня Натанзон

Его наверное Сонька наручниками к батареи приковала, держит как раба) Пусть этот нытик пЫздует на кикстартер и делает все что хочет. Только сдается мне он там науй никому будет не нуж0н и денЯг этому "гению" уй кто даст)

-8
Madiark

Не черный гетеросексуальный мужик нынче у сони не в почете

13
Seifer1986

Это вообще дискриминация белых, нормальных женщин, нормальных игр и зомби. Ну это же Сони, те кто продались, нагнулись и прогнулись..

11
askazanov

Сони давно уже обкурками стали!)

8
Шмоня Натанзон

Дуремар, есть спрос есть и предложение. Не вы ли сектанты пищали что ТЛОУ 2 это шедевр на все времена?) А кто теребонькает на еврейского СЖВ куколда Дракмана? Случаем не рабы Соньки?

-7
barfly89 Шмоня Натанзон

На повестку спроса нет. Повестка денег не приносит.

3
Шмоня Натанзон barfly89

Повестка дает социальные бонусы/рейтинги и + компании, посмотрите какие мы за свободу/равенство и разнообразие, мы хорошие....а "игрокам" пох., они все помои сожрут и еще просить будут.

-3
SexualHarassmentPanda

Там был главный герой белый. Который любил белую женщину и у которого был лучший друг тоже белый мужчина...Причем все со своим оригинальным полом и с традиционной секс. ориентацией.....ясень пень они теперь эту игру никогда в жизни нигде упоминать не будут.

4
jax baron

им просто надо выйти из сони и всё - и пускай летет эта сони в дно

0
Dugran

Сами виноваты - нашли на кого работать 😎

0
-zotik-

уверен они много кого не упомянули, за 30 лет через сони много компаний прошло и с хорошими и плохими играми , но поныл и напомнил о себе, молодец

0
VIGITAL1

Делал игру про суровых мужиков,а сам плачет как девка уже который год.пздц

0
Пользователь ВКонтакте

забыли про сифон, трагедия // Александр Муравьедов

-1
vzglydizugla

Надо было делать игру на ПК, а не идти в рабство сони. Вон рядом создателей хелдайверса знатно так от имели, по сути угробив им аудиторию.

-1
GraF68ru

Опять эта порвашка ноет.

-1
Шаман Шаманыч

Дейс Ган-скучный проходняк, действительно не стоящий упоминания, а вот Сифон Фильтр зря обидели, очень популярная игра на первой плойке была.

-1
Шмоня Натанзон

Сифон сейчас играется как гЫвно с 3 полигонами. Не прошла (для меня) проверку временем.

0
Punisher1

У них прям зуб на эту игру у руководства хотя по слухам Remastered готовят

-1
inkomniak

Эта сони ваще там ошалела(((

-1
Шмоня Натанзон

Клоун все плачет и сопли пускает? Это чтобы его дурочка не забыли ненароком)

-16
Yoshemitsu

Ну поплачь.

-30
lDjazZy

Он только этим и занимается последние годы))

-14
Freund Benno lDjazZy

Походу из за его нытья с ним и разорвали отношения

-9