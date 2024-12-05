Создатель Days Gone недоволен, что Sony не упомянула игры Bend Studios в ролике, посвящённом 30-летию PlayStation

Недавно Sony отметила 30-летие бренда PlayStation. По этому поводу корпорация решила преподнести несколько сюрпризов, хотя игроки рассчитывали на гораздо большее. Sony выпустила небольшое обновление для PS5, благодаря которому обладатели консоли могут временно освежить внешний вид меню, а также опубликован видеоролик, представляющий культовые игры для своих консолей.

Именно это видео заставило Джона Гарвина вновь атаковать PlayStation. В благодарственном видео было показано множество игр всех поколений PlayStation. Включены только избранные, поэтому некоторые проекты PS Studios не получили свою «минуту славы».

Режиссер Days Gone уже давно имел сильную обиду на Sony из-за отмены второй части. Джон Гарвин много лет провёл в студии Bend. Он также работал над серией Syphon Filter для первой PlayStation в то время, когда команда ещё работала под названием Eidetic.

Гарвин опубликовал запись, в которой косвенно критикует Sony за то, что она не включила Days Gone и серию Syphon Filter в материал, посвящённый 30-летнему юбилею. Создатель сослался на появившийся на экране текст «Речь идет о [...]».

Речь идет о... игнорировании Bend Studio... как будто Syphon Filter и Days Gone никогда не существовали.

Некоторые игроки также не скрывают своего удивления по поводу отсутствия Days Gone, ведь для многих это одна из лучших игр, появившихся на PlayStation 4. Здесь стоит отметить, что нынешняя Bend дистанцируется от заявлений Джона Гарвина, да и создателя сам покинул студию в 2020 году.