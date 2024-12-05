Создатель Days Gone недоволен, что Sony не упомянула игры Bend Studios в ролике, посвящённом 30-летию PlayStation

Недавно Sony отметила 30-летие бренда PlayStation. По этому поводу корпорация решила преподнести несколько сюрпризов, хотя игроки рассчитывали на гораздо большее. Sony выпустила небольшое обновление для PS5, благодаря которому обладатели консоли могут временно освежить внешний вид меню, а также опубликован видеоролик, представляющий культовые игры для своих консолей.
Именно это видео заставило Джона Гарвина вновь атаковать PlayStation. В благодарственном видео было показано множество игр всех поколений PlayStation. Включены только избранные, поэтому некоторые проекты PS Studios не получили свою «минуту славы».
Режиссер Days Gone уже давно имел сильную обиду на Sony из-за отмены второй части. Джон Гарвин много лет провёл в студии Bend. Он также работал над серией Syphon Filter для первой PlayStation в то время, когда команда ещё работала под названием Eidetic.
Гарвин опубликовал запись, в которой косвенно критикует Sony за то, что она не включила Days Gone и серию Syphon Filter в материал, посвящённый 30-летнему юбилею. Создатель сослался на появившийся на экране текст «Речь идет о [...]».
Речь идет о... игнорировании Bend Studio... как будто Syphon Filter и Days Gone никогда не существовали.
Некоторые игроки также не скрывают своего удивления по поводу отсутствия Days Gone, ведь для многих это одна из лучших игр, появившихся на PlayStation 4. Здесь стоит отметить, что нынешняя Bend дистанцируется от заявлений Джона Гарвина, да и создателя сам покинул студию в 2020 году.
Единственную за последнее время годную игру сони не упомянули, зато с самой шляпы horizon начали ролик. Гении...
многие другие бывшие экзы сони не хуже точно
Кому как. Days Gone хоть и простая по своей сути но интересная игра. С хорошим сюжетом, открытый мир ток в плюс, орды, геймплейно не перегружена всякими не нужными фишками
Орды только по задумке интересны, а на деле оказались ничем не примечательны. Их даже по сюжету нигде почти не используют
Сони просто убила творческий потенциал человека. Такое надо ценить, зря они так поступили. Потратили кучу бабла на какой то Конкорд, когда могли пустить эти деньги на дэйс ган 2....
Его наверное Сонька наручниками к батареи приковала, держит как раба) Пусть этот нытик пЫздует на кикстартер и делает все что хочет. Только сдается мне он там науй никому будет не нуж0н и денЯг этому "гению" уй кто даст)
Не черный гетеросексуальный мужик нынче у сони не в почете
Это вообще дискриминация белых, нормальных женщин, нормальных игр и зомби. Ну это же Сони, те кто продались, нагнулись и прогнулись..
Сони давно уже обкурками стали!)
Дуремар, есть спрос есть и предложение. Не вы ли сектанты пищали что ТЛОУ 2 это шедевр на все времена?) А кто теребонькает на еврейского СЖВ куколда Дракмана? Случаем не рабы Соньки?
На повестку спроса нет. Повестка денег не приносит.
Повестка дает социальные бонусы/рейтинги и + компании, посмотрите какие мы за свободу/равенство и разнообразие, мы хорошие....а "игрокам" пох., они все помои сожрут и еще просить будут.
Там был главный герой белый. Который любил белую женщину и у которого был лучший друг тоже белый мужчина...Причем все со своим оригинальным полом и с традиционной секс. ориентацией.....ясень пень они теперь эту игру никогда в жизни нигде упоминать не будут.
им просто надо выйти из сони и всё - и пускай летет эта сони в дно
Сами виноваты - нашли на кого работать 😎
уверен они много кого не упомянули, за 30 лет через сони много компаний прошло и с хорошими и плохими играми , но поныл и напомнил о себе, молодец
Делал игру про суровых мужиков,а сам плачет как девка уже который год.пздц
забыли про сифон, трагедия // Александр Муравьедов
Надо было делать игру на ПК, а не идти в рабство сони. Вон рядом создателей хелдайверса знатно так от имели, по сути угробив им аудиторию.
Опять эта порвашка ноет.
Дейс Ган-скучный проходняк, действительно не стоящий упоминания, а вот Сифон Фильтр зря обидели, очень популярная игра на первой плойке была.
Сифон сейчас играется как гЫвно с 3 полигонами. Не прошла (для меня) проверку временем.
У них прям зуб на эту игру у руководства хотя по слухам Remastered готовят
Эта сони ваще там ошалела(((
Клоун все плачет и сопли пускает? Это чтобы его дурочка не забыли ненароком)
Ну поплачь.
Он только этим и занимается последние годы))
Походу из за его нытья с ним и разорвали отношения