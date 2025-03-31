В достижениях ремастера Days Gone нашли намек на новый контент для сюжетного режима игры

В апреле состоится релиз ремастера Days Gone и в сети уже появились достижения из игры. Изучив их, пользователи пришли к выводу, что игроков может ожидать новый контент в сюжетном режиме игры.
Пользователей привлек новый трофей "Sarah’s Gift", описание которого гласит: "Найди что-то важное для Дикона, что считалось потерянным". Пользователи предполагают, что разработчики ремастера могли подготовить сюрприз и добавить в игру новый квест или локацию, в которой игроки смогут получить оригинальный бензобак для мотоцикла Дикона.
Ремастер Days Gone выйдет 25 апреля 2025 года для PS5 и PC.
Лучше бы выпустили хотя бы dlc или пару миссий чтобы сюжет закрыть
Тоже об этом подумал, раз вторую часть не хотят пилить, хоть историю завершите хоть как-то.
Это старый трофей, бензобак можно было получить в оригинальной игре. Если его вернуть до встречи с Сарой, то при встрече она заметит что Дикон смог его сохранить, ну или наоборот не смог.
Во, блин...Как-то я его пропустил. Хотя был удивлен, что его нет в продаже. А ведь проверял периодами. После какой сюжетки он появляется?
В деталях не подскажу, вроде так и называется "Я помню". Надо ничего не пропускать и тогда появится отдельная сюжетная ветка с квестом.
Просили развития истории. продолжение, контента ? А нате вам бензобак, кушайте не обляпайтесь. Это видимо взамен второй части , бензобак и дайте угадаю новая орда) где ни будь на окраине карты.
У разработчиков игр появилась срубить дополнительного бабла на проданных продуктах без лишних затрат, просто добавляя трассировку лучей в игры и называя это 'ремастером'.
Ага за 10$ еще один намек?