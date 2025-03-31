В достижениях ремастера Days Gone нашли намек на новый контент для сюжетного режима игры

В апреле состоится релиз ремастера Days Gone и в сети уже появились достижения из игры. Изучив их, пользователи пришли к выводу, что игроков может ожидать новый контент в сюжетном режиме игры.

Пользователей привлек новый трофей "Sarah’s Gift", описание которого гласит: "Найди что-то важное для Дикона, что считалось потерянным". Пользователи предполагают, что разработчики ремастера могли подготовить сюрприз и добавить в игру новый квест или локацию, в которой игроки смогут получить оригинальный бензобак для мотоцикла Дикона.

Ремастер Days Gone выйдет 25 апреля 2025 года для PS5 и PC.