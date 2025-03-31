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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 5 319 оценок

В достижениях ремастера Days Gone нашли намек на новый контент для сюжетного режима игры

AceTheKing AceTheKing

В апреле состоится релиз ремастера Days Gone и в сети уже появились достижения из игры. Изучив их, пользователи пришли к выводу, что игроков может ожидать новый контент в сюжетном режиме игры.

Пользователей привлек новый трофей "Sarah’s Gift", описание которого гласит: "Найди что-то важное для Дикона, что считалось потерянным". Пользователи предполагают, что разработчики ремастера могли подготовить сюрприз и добавить в игру новый квест или локацию, в которой игроки смогут получить оригинальный бензобак для мотоцикла Дикона.

Ремастер Days Gone выйдет 25 апреля 2025 года для PS5 и PC.

45
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Лучше бы выпустили хотя бы dlc или пару миссий чтобы сюжет закрыть

12
Deathdoor

Тоже об этом подумал, раз вторую часть не хотят пилить, хоть историю завершите хоть как-то.

8
BENDJI

Это старый трофей, бензобак можно было получить в оригинальной игре. Если его вернуть до встречи с Сарой, то при встрече она заметит что Дикон смог его сохранить, ну или наоборот не смог.

6
Sioux123

Во, блин...Как-то я его пропустил. Хотя был удивлен, что его нет в продаже. А ведь проверял периодами. После какой сюжетки он появляется?

1
BENDJI Sioux123

В деталях не подскажу, вроде так и называется "Я помню". Надо ничего не пропускать и тогда появится отдельная сюжетная ветка с квестом.

0
БазилиоВася

Просили развития истории. продолжение, контента ? А нате вам бензобак, кушайте не обляпайтесь. Это видимо взамен второй части , бензобак и дайте угадаю новая орда) где ни будь на окраине карты.

2
lina far

У разработчиков игр появилась срубить дополнительного бабла на проданных продуктах без лишних затрат, просто добавляя трассировку лучей в игры и называя это 'ремастером'.

0
JOKER91_29

Ага за 10$ еще один намек?

0