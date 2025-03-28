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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 5 308 оценок

В ремастере Days Gone появятся новые трофеи

Gruz_ Gruz_

В Days Gone Remastered будет шесть новых трофеев по сравнению с оригинальной игрой, которая вышла в 2019 году, о чем сообщила компания-разработчик Bend Studio.

Студия сообщила об этом в недавнем посте в своем официальном Twitter-аккаунте. Всего в Days Gone Remastered будет 67 трофеев, что на шесть больше, чем в оригинальной игре. Большинство из них основаны на режиме Horde Assault, но есть и трофей за победу в новом режиме Permadeath, а также трофей под названием Sarah's Gift, который требует от игроков найти что-то, что Дикон считал потерянным.

Игроки, которые уже владеют оригинальной игрой, смогут перенести свои предыдущие достижения при запуске Days Gone Remastered на PS5. Благодаря такой совместимости фанатам-ветеранам не придется начинать игру с нуля, что сделает ее более доступной и привлекательной для тех, кто хочет перепройти ее заново. Впрочем, новые испытания появятся и на ПК благодаря обновлению в Steam. А значит, игроки, предпочитающие играть в Days Gone на ПК, также получат доступ к новым возможностям.

Days Gone Remastered выйдет 25 апреля 2025 года для PlayStation 5 и ПК. Владельцы PS4-версии смогут обновиться до ремастера за $10.

-25
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
muxamor2011

как же сони любят коверкать понятия.
перенос на новое поколение - ремастер
реальный ремастер - ремейк
наверное настоящий ремейк у них будет как новая игра идти.
а ну и еще забыл, крохотное длц с косметикой - режиссерское издание.

8
1barac9U7ada7

Эх, этой классной игре бы продолжение.

4
Adam55

Мда...ремастер игры 2019 года...е***ба**ну***тся

4
это никогда не шрекончитс

ласт оф ас 2 вышла в 2020, а ремастер на пс5 вышел в прошлом году (даже 4 лет не прошло! Он вышел спустя 3.5 года после выхода игры)

0
Даздрасен Дыклоп

Соснольшики в экстазе наяривают свою шкурку.

1
kotasha

Зачем тратить время на это где разницы нет, платный патч выпаривают.

1
Кей Овальд

Пф, мусор.

1
Janekste

Нет, спасибо, сами играйте со своими трофеями! Меня полностью устраивает оригинал. Серьёзных улучшений в графике не вижу. Такие ремастеры должно бесплатно патчами выпускать. Платить 10 баксов за платный патч - перебор!

Вот если бы хотя бы сюжетное DLC добавили с продолжением сюжета часов эдак на 5 хотя бы, тогда я не раздумывая побежал бы покупать ремастер. А так... нафиг оно надо? Ради каких-то там новых режимов испытаний? Я и в оригинале в эти убогие режимы особо не играл и в принципе не понимаю - зачем эти режимы испытаний игре нужны?

1
WerGC

кому это надо?,мне нет

0
jax baron

я надеюсь в игру завезут DLAA - а не всратый taa

0
Punisher1

На ПК вроде норм всë в 4К разумеется в 1080 мыльцо есть но не сильно

0
jax baron Punisher1

да там мыльцо делает сраное таа

-1
JEKABRAZZ

Помню на PS3 переиздавали некоторые игры с PS2 и называли это HD ремастерами, были иногда некоторые улучшения, но в в основном разрешение под 720p подгоняли и на этом все. Но это были хотя бы порты под новую архитектуру, здесь же тупо патч продают.

0
spaMER_ID

Уже лет 10 как

0
Mazaxati

Надеются что купят ачив-хантеры? их пул не маленький... но вот эта хрената китайская с попытками заработать с нихуА бесит

0
OPen man

неужели длсс завезут? а то в 8к как-то просидает.

-1
SpLiT KoT

лучше бы выпустили 2 часть с норм сюжетом

-1
MNM 1985

Там вообще ноль отличий , только фонарь на грудь добавили и майку от крови постирали

-1
Punisher1

Не только 60 кадров без патча на ps5 ещё remastered же🤣🤣🤣

2
MAD_Terminator

Лучше бы вместо Харлея БМВ и Кавасаки, а так только американскую технику пихают, увидел фильм с милой Йовович рейтинг, на мотеке БМВ уматывала, так там скорость 350км/ч а тут 80км с бугра, да и руль, суткам на харлее так там руки ватные будут, а он ещё и дерётся, гамал немного снёс, сценарий туфта, основан на повторениях зачистки зданий, в основном заправки, а вот если бы скажем я делал, игру сони деньги лопатой гребла, допустим землю отакавали вампиры и оборотни скорость движения их 300км/ч то есть только байк БМВ или спорткар, но на спорткаре сильно не проедешь надо байк...

-1
это никогда не шрекончитс

на задворки истории надо эту шнягу поместить! Разрабы попытались объединить фаркрай, батлу, лефт 4 дед и ласт оф ас в игре, по итогу получилась каша которая после сюжетки оставляет тебя с ощущением будто ты всю игру делал горловой, получая от этого удовольствие! Я дважды этот кал прошёл, но искренне не понимаю почему он людям понравился! Ну можно сжигать гнёзда зомби, но даже сама идея выглядит супер глупо и нелепо! Много вопросов к моментам за 2 года люди держали бензин на одной заправке и он не кончался! Я понимаю что прошло не так много времени, но срок хранения бензина без потери качества - 6 месяцев! То есть люди тупо заливали ГГ просроченный бензин! Короче игра вышла отвратительной

-1
Пользователь ВКонтакте

При покупки в зеленом магазине, там не надо их // Владимир Николаевич

-2
Пользователь ВКонтакте

Значит новость не для халявщиков,очевидно. // Влад Винчестер

0
Пользователь ВКонтакте

И за это 70$ отсыпьте // Владислав Тишков

-4