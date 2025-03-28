В ремастере Days Gone появятся новые трофеи

В Days Gone Remastered будет шесть новых трофеев по сравнению с оригинальной игрой, которая вышла в 2019 году, о чем сообщила компания-разработчик Bend Studio.

Студия сообщила об этом в недавнем посте в своем официальном Twitter-аккаунте. Всего в Days Gone Remastered будет 67 трофеев, что на шесть больше, чем в оригинальной игре. Большинство из них основаны на режиме Horde Assault, но есть и трофей за победу в новом режиме Permadeath, а также трофей под названием Sarah's Gift, который требует от игроков найти что-то, что Дикон считал потерянным.

Игроки, которые уже владеют оригинальной игрой, смогут перенести свои предыдущие достижения при запуске Days Gone Remastered на PS5. Благодаря такой совместимости фанатам-ветеранам не придется начинать игру с нуля, что сделает ее более доступной и привлекательной для тех, кто хочет перепройти ее заново. Впрочем, новые испытания появятся и на ПК благодаря обновлению в Steam. А значит, игроки, предпочитающие играть в Days Gone на ПК, также получат доступ к новым возможностям.

Days Gone Remastered выйдет 25 апреля 2025 года для PlayStation 5 и ПК. Владельцы PS4-версии смогут обновиться до ремастера за $10.