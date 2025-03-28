В ремастере Days Gone появятся новые трофеи

В Days Gone Remastered будет шесть новых трофеев по сравнению с оригинальной игрой, которая вышла в 2019 году, о чем сообщила компания-разработчик Bend Studio.
Студия сообщила об этом в недавнем посте в своем официальном Twitter-аккаунте. Всего в Days Gone Remastered будет 67 трофеев, что на шесть больше, чем в оригинальной игре. Большинство из них основаны на режиме Horde Assault, но есть и трофей за победу в новом режиме Permadeath, а также трофей под названием Sarah's Gift, который требует от игроков найти что-то, что Дикон считал потерянным.
Игроки, которые уже владеют оригинальной игрой, смогут перенести свои предыдущие достижения при запуске Days Gone Remastered на PS5. Благодаря такой совместимости фанатам-ветеранам не придется начинать игру с нуля, что сделает ее более доступной и привлекательной для тех, кто хочет перепройти ее заново. Впрочем, новые испытания появятся и на ПК благодаря обновлению в Steam. А значит, игроки, предпочитающие играть в Days Gone на ПК, также получат доступ к новым возможностям.
Days Gone Remastered выйдет 25 апреля 2025 года для PlayStation 5 и ПК. Владельцы PS4-версии смогут обновиться до ремастера за $10.
как же сони любят коверкать понятия.
перенос на новое поколение - ремастер
реальный ремастер - ремейк
наверное настоящий ремейк у них будет как новая игра идти.
а ну и еще забыл, крохотное длц с косметикой - режиссерское издание.
Эх, этой классной игре бы продолжение.
Мда...ремастер игры 2019 года...е***ба**ну***тся
ласт оф ас 2 вышла в 2020, а ремастер на пс5 вышел в прошлом году (даже 4 лет не прошло! Он вышел спустя 3.5 года после выхода игры)
Соснольшики в экстазе наяривают свою шкурку.
Зачем тратить время на это где разницы нет, платный патч выпаривают.
Пф, мусор.
Нет, спасибо, сами играйте со своими трофеями! Меня полностью устраивает оригинал. Серьёзных улучшений в графике не вижу. Такие ремастеры должно бесплатно патчами выпускать. Платить 10 баксов за платный патч - перебор!
Вот если бы хотя бы сюжетное DLC добавили с продолжением сюжета часов эдак на 5 хотя бы, тогда я не раздумывая побежал бы покупать ремастер. А так... нафиг оно надо? Ради каких-то там новых режимов испытаний? Я и в оригинале в эти убогие режимы особо не играл и в принципе не понимаю - зачем эти режимы испытаний игре нужны?
кому это надо?,мне нет
я надеюсь в игру завезут DLAA - а не всратый taa
На ПК вроде норм всë в 4К разумеется в 1080 мыльцо есть но не сильно
да там мыльцо делает сраное таа
Помню на PS3 переиздавали некоторые игры с PS2 и называли это HD ремастерами, были иногда некоторые улучшения, но в в основном разрешение под 720p подгоняли и на этом все. Но это были хотя бы порты под новую архитектуру, здесь же тупо патч продают.
Уже лет 10 как
Надеются что купят ачив-хантеры? их пул не маленький... но вот эта хрената китайская с попытками заработать с нихуА бесит
неужели длсс завезут? а то в 8к как-то просидает.
лучше бы выпустили 2 часть с норм сюжетом
Там вообще ноль отличий , только фонарь на грудь добавили и майку от крови постирали
Не только 60 кадров без патча на ps5 ещё remastered же🤣🤣🤣
Лучше бы вместо Харлея БМВ и Кавасаки, а так только американскую технику пихают, увидел фильм с милой Йовович рейтинг, на мотеке БМВ уматывала, так там скорость 350км/ч а тут 80км с бугра, да и руль, суткам на харлее так там руки ватные будут, а он ещё и дерётся, гамал немного снёс, сценарий туфта, основан на повторениях зачистки зданий, в основном заправки, а вот если бы скажем я делал, игру сони деньги лопатой гребла, допустим землю отакавали вампиры и оборотни скорость движения их 300км/ч то есть только байк БМВ или спорткар, но на спорткаре сильно не проедешь надо байк...
на задворки истории надо эту шнягу поместить! Разрабы попытались объединить фаркрай, батлу, лефт 4 дед и ласт оф ас в игре, по итогу получилась каша которая после сюжетки оставляет тебя с ощущением будто ты всю игру делал горловой, получая от этого удовольствие! Я дважды этот кал прошёл, но искренне не понимаю почему он людям понравился! Ну можно сжигать гнёзда зомби, но даже сама идея выглядит супер глупо и нелепо! Много вопросов к моментам за 2 года люди держали бензин на одной заправке и он не кончался! Я понимаю что прошло не так много времени, но срок хранения бензина без потери качества - 6 месяцев! То есть люди тупо заливали ГГ просроченный бензин! Короче игра вышла отвратительной
При покупки в зеленом магазине, там не надо их // Владимир Николаевич
Значит новость не для халявщиков,очевидно. // Влад Винчестер
И за это 70$ отсыпьте // Владислав Тишков