В Steam можно добавить дополнение Days Gone: Broken Road в список желаемого

Bend Studio подтвердила, что DLC для Days Gone Broken Road теперь доступен для добавления в список желаемого в Steam для пользователей ПК.
После покупки DLC-пака Days Gone — Broken Road вы сразу получите следующие игровые предметы:
- Раннюю разблокировку арбалета Дрифтера
- Раннюю разблокировку улучшения нитро #1
- Раннюю разблокировку улучшения бензобака #1
- Раннюю разблокировку обтекателя #1
- Раннюю разблокировку навыка «Разводной ключ»
Нашествие орды — новый режим выживания
Попробуйте совершенно новый способ играть в Days Gone. «Нашествие орды» предлагает свежий и неожиданный геймплей, который проверит ваши навыки на прочность. Вам предстоит заработать высокий счёт, пытаясь выжить как можно дольше против увеличенных волн зомби и других врагов — агрессивных выживших и эволюционировавших фрикеров.
Вы побываете в знакомых по сюжету регионах: Каскад, Белнап, Лост-Лейк и Кратерное озеро. Но будьте начеку — этот мир придёт за вами. Сражайтесь, продвигаясь через постоянно меняющийся жестокий ландшафт, где враги становятся сильнее, чем дольше вы держитесь. Повышайте уровень, чтобы получить награды — играбельных персонажей, которых не было раньше, новые косметические нашивки и уникальные инжекторы, которые серьёзно повлияют на ваш игровой опыт.
Режим перманентной смерти
Хватит ли у вас мастерства и смелости, чтобы выжить в разрушенном мире в этом масштабном экшен-приключении? Примите главный вызов в дополнении Days Gone — Broken Road, попытавшись пройти историю путешествия Дикона Сент-Джона за одну попытку без смертей. В мире, где всё пытается вас убить, ваши навыки будут испытаны до предела — потребуется настоящее мастерство, чтобы добиться этого достижения. Используйте ресурсы с умом, создавайте предметы, улучшайте навыки и обыскивайте мир, чтобы остаться в живых. Если вы встретите свой печальный конец, придётся либо вернуться к началу игры, либо к началу второго акта и попробовать снова — в зависимости от выбранных настроек.
Дополнительный контент
Путешествие продолжается с новыми функциями, включёнными в это полное издание Days Gone. Заправьте нитро и соревнуйтесь со временем в новом режиме спидрана — вам нужно будет пройти сюжет как можно быстрее. Не забудьте поделиться своими лучшими результатами.
Достаньте виртуальную камеру и делайте снимки в фоторежиме с новыми дополнениями: настройкой времени суток, системой трёхточечного освещения и новыми вариантами логотипов.
Настройте игровой процесс под себя с помощью новых функций доступности, которые впервые появятся в Days Gone. Среди настроек: режим высокой контрастности, скорость игры, звуковые подсказки для коллекционных предметов и многое другое.
Просто статья почти ниочем
Хоть бы написал что в дополнение входит, чем по 10 раз писать о "функции и возможности"
Просто статью нейронка писала
Эх если бы. но все куда проще.
он тупо закинул в гугл переводчик описание с станицы длц.
Подарок - это то, что дают владельцам бесплатно. А 10$ вот это уж точно не стоит...
Максимально бесполезное ДЛС. И это вообще не ДЛС.
Господи,какая это херня,но игра классная
у дейс гоне было длс?
будет, у неё ремастер вышел
Оно еще и платным будет?
Ага. 10 баксов
ПингвинКланяется.джипег
Новый контент и функции появятся в Days Gone 25 апреля 2025 года в рамках дополнения Broken Road! Все владельцы Days Gone на ПК могут приобрести дополнение Broken Road всего за 10 долларов США, чтобы получить:
Horde Assault – Аркадный режим для выживания.
Режим Permadeath
Режим Speedrun
Поддержка тактильной обратной связи DualSense
Новые специальные возможности
Улучшенный режим фотосъемки
Херня, а не дополнение
Добавят совершенно новый аркадный режим Horde Assault, в котором предстоит защищаться и отбиваться от орд зомби-фриков. Тут можно будет играть за разных игровых персонажей и получат уникальные скины и облики.
ДЛС с ранними разблокировками , я такого еще не видел. Хотите ДЕйс Гон 2 ? Держите длс с разблокировками!
На ПК они это длс должны были бесплатно добавить
а понял у кого есть оригинал чтоб играли в режим хахахаххаха // Андрей Павлов
А раньше его нельзя было добавить? Или что?
такая гриндилка аля эсэсин, хорошо ума хватило остановиться
это сюжетное дополнение продолжение?
ишь размечтался)) просто патч и несколько режимом дрочильных))