В Steam можно добавить дополнение Days Gone: Broken Road в список желаемого

Bend Studio подтвердила, что DLC для Days Gone Broken Road теперь доступен для добавления в список желаемого в Steam для пользователей ПК.

После покупки DLC-пака Days Gone — Broken Road вы сразу получите следующие игровые предметы:

Раннюю разблокировку арбалета Дрифтера

Раннюю разблокировку улучшения нитро #1

Раннюю разблокировку улучшения бензобака #1

Раннюю разблокировку обтекателя #1

Раннюю разблокировку навыка «Разводной ключ»

Нашествие орды — новый режим выживания

Попробуйте совершенно новый способ играть в Days Gone. «Нашествие орды» предлагает свежий и неожиданный геймплей, который проверит ваши навыки на прочность. Вам предстоит заработать высокий счёт, пытаясь выжить как можно дольше против увеличенных волн зомби и других врагов — агрессивных выживших и эволюционировавших фрикеров.

Вы побываете в знакомых по сюжету регионах: Каскад, Белнап, Лост-Лейк и Кратерное озеро. Но будьте начеку — этот мир придёт за вами. Сражайтесь, продвигаясь через постоянно меняющийся жестокий ландшафт, где враги становятся сильнее, чем дольше вы держитесь. Повышайте уровень, чтобы получить награды — играбельных персонажей, которых не было раньше, новые косметические нашивки и уникальные инжекторы, которые серьёзно повлияют на ваш игровой опыт.

Режим перманентной смерти

Хватит ли у вас мастерства и смелости, чтобы выжить в разрушенном мире в этом масштабном экшен-приключении? Примите главный вызов в дополнении Days Gone — Broken Road, попытавшись пройти историю путешествия Дикона Сент-Джона за одну попытку без смертей. В мире, где всё пытается вас убить, ваши навыки будут испытаны до предела — потребуется настоящее мастерство, чтобы добиться этого достижения. Используйте ресурсы с умом, создавайте предметы, улучшайте навыки и обыскивайте мир, чтобы остаться в живых. Если вы встретите свой печальный конец, придётся либо вернуться к началу игры, либо к началу второго акта и попробовать снова — в зависимости от выбранных настроек.

Дополнительный контент

Путешествие продолжается с новыми функциями, включёнными в это полное издание Days Gone. Заправьте нитро и соревнуйтесь со временем в новом режиме спидрана — вам нужно будет пройти сюжет как можно быстрее. Не забудьте поделиться своими лучшими результатами.

Достаньте виртуальную камеру и делайте снимки в фоторежиме с новыми дополнениями: настройкой времени суток, системой трёхточечного освещения и новыми вариантами логотипов.

Настройте игровой процесс под себя с помощью новых функций доступности, которые впервые появятся в Days Gone. Среди настроек: режим высокой контрастности, скорость игры, звуковые подсказки для коллекционных предметов и многое другое.