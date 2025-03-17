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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 5 267 оценок

В Steam можно добавить дополнение Days Gone: Broken Road в список желаемого

Serious Ash Serious Ash

Bend Studio подтвердила, что DLC для Days Gone Broken Road теперь доступен для добавления в список желаемого в Steam для пользователей ПК.

После покупки DLC-пака Days Gone — Broken Road вы сразу получите следующие игровые предметы:

  • Раннюю разблокировку арбалета Дрифтера
  • Раннюю разблокировку улучшения нитро #1
  • Раннюю разблокировку улучшения бензобака #1
  • Раннюю разблокировку обтекателя #1
  • Раннюю разблокировку навыка «Разводной ключ»

Нашествие орды — новый режим выживания

Попробуйте совершенно новый способ играть в Days Gone. «Нашествие орды» предлагает свежий и неожиданный геймплей, который проверит ваши навыки на прочность. Вам предстоит заработать высокий счёт, пытаясь выжить как можно дольше против увеличенных волн зомби и других врагов — агрессивных выживших и эволюционировавших фрикеров.

Вы побываете в знакомых по сюжету регионах: Каскад, Белнап, Лост-Лейк и Кратерное озеро. Но будьте начеку — этот мир придёт за вами. Сражайтесь, продвигаясь через постоянно меняющийся жестокий ландшафт, где враги становятся сильнее, чем дольше вы держитесь. Повышайте уровень, чтобы получить награды — играбельных персонажей, которых не было раньше, новые косметические нашивки и уникальные инжекторы, которые серьёзно повлияют на ваш игровой опыт.

Режим перманентной смерти

Хватит ли у вас мастерства и смелости, чтобы выжить в разрушенном мире в этом масштабном экшен-приключении? Примите главный вызов в дополнении Days Gone — Broken Road, попытавшись пройти историю путешествия Дикона Сент-Джона за одну попытку без смертей. В мире, где всё пытается вас убить, ваши навыки будут испытаны до предела — потребуется настоящее мастерство, чтобы добиться этого достижения. Используйте ресурсы с умом, создавайте предметы, улучшайте навыки и обыскивайте мир, чтобы остаться в живых. Если вы встретите свой печальный конец, придётся либо вернуться к началу игры, либо к началу второго акта и попробовать снова — в зависимости от выбранных настроек.

Дополнительный контент

Путешествие продолжается с новыми функциями, включёнными в это полное издание Days Gone. Заправьте нитро и соревнуйтесь со временем в новом режиме спидрана — вам нужно будет пройти сюжет как можно быстрее. Не забудьте поделиться своими лучшими результатами.

Достаньте виртуальную камеру и делайте снимки в фоторежиме с новыми дополнениями: настройкой времени суток, системой трёхточечного освещения и новыми вариантами логотипов.

Настройте игровой процесс под себя с помощью новых функций доступности, которые впервые появятся в Days Gone. Среди настроек: режим высокой контрастности, скорость игры, звуковые подсказки для коллекционных предметов и многое другое.

-27
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
BAZKIN

Просто статья почти ниочем
Хоть бы написал что в дополнение входит, чем по 10 раз писать о "функции и возможности"

12
Fimmti

Просто статью нейронка писала

3
muxamor2011 Fimmti

Эх если бы. но все куда проще.
он тупо закинул в гугл переводчик описание с станицы длц.

1
djjack
"Broken Road DLC для Days Gone — это настоящий подарок для всех поклонников игры."

Подарок - это то, что дают владельцам бесплатно. А 10$ вот это уж точно не стоит...

3
Кей Овальд

Максимально бесполезное ДЛС. И это вообще не ДЛС.

3
Armen 88

Господи,какая это херня,но игра классная

1
Stalker608

у дейс гоне было длс?

0
MLuschikov

будет, у неё ремастер вышел

1
Kamishini1993

Оно еще и платным будет?

0
Vetrjak

Ага. 10 баксов

0
prorock

ПингвинКланяется.джипег

0
Avaraks

Новый контент и функции появятся в Days Gone 25 апреля 2025 года в рамках дополнения Broken Road! Все владельцы Days Gone на ПК могут приобрести дополнение Broken Road всего за 10 долларов США, чтобы получить:

Horde Assault – Аркадный режим для выживания.

Режим Permadeath

Режим Speedrun

Поддержка тактильной обратной связи DualSense

Новые специальные возможности

Улучшенный режим фотосъемки

-1
My life is a game

Херня, а не дополнение
Добавят совершенно новый аркадный режим Horde Assault, в котором предстоит защищаться и отбиваться от орд зомби-фриков. Тут можно будет играть за разных игровых персонажей и получат уникальные скины и облики.

-1
Лицо со шрамом

ДЛС с ранними разблокировками , я такого еще не видел. Хотите ДЕйс Гон 2 ? Держите длс с разблокировками!

-1
Baka Mitai

На ПК они это длс должны были бесплатно добавить

-1
Пользователь ВКонтакте

а понял у кого есть оригинал чтоб играли в режим хахахаххаха // Андрей Павлов

-2
AlexFoRestor

А раньше его нельзя было добавить? Или что?

-5
AverageSheep

такая гриндилка аля эсэсин, хорошо ума хватило остановиться

-6
My life is a game

это сюжетное дополнение продолжение?

-8
Floww

ишь размечтался)) просто патч и несколько режимом дрочильных))

4