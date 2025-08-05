Загадочный твит Bend Studio вселил в сердца фанатов Days Gone надежду на сиквел

Фанатам Days Gone не повезло. Выпустив игру, Sony решила отменить сиквел полюбившейся игры. Более того, даже когда Days Gone получила новую порцию поддержки от японского издателя, игроки смогли довольствоваться лишь обновленной версией. Впрочем, у фанатов Дикона Сент-Джона все еще теплится надежда, что создатели игры, Bend Studio, все же могут продолжить серию.

В аккаунте создателей Days Gone появилась загадочная запись в сети X. Пост содержит всего один смайлик, изображающий задумчивое лицо с моноклем. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не тот факт, что этот же аккаунт никогда не делился подобными постами, а единственное, что появлялось в сети от Bend Studio - это официальная информация о релизах игр студии и скидках.

Подобное поведение сразу же привлекло внимание сообщества. Тем более, сейчас никто толком не знает, над чем работает Bend Studio. Так, по последним данным, они занимались созданием игры-сервиса, которую впоследствии закрыли. Затем они занялись Days Gone Remastered. Теперь геймеры надеются, что Sony все же передумала, и игра получит сиквел, о котором так давно мечтают фанаты.

К сожалению, кроме одного смайлика, создатели Days Gone не дали ни малейшего намека на то, о чем эта загадочная запись, не говоря уже о том, над чем они работают. Так что остается только ждать дальнейших новостей от Bend Studio и от Sony. Возможно, на предстоящем Opening Night Live на Gamescom 2025 будет больше новостей о работе разработчиков.