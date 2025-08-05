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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 6 074 оценки

Загадочный твит Bend Studio вселил в сердца фанатов Days Gone надежду на сиквел

Gruz_ Gruz_

Фанатам Days Gone не повезло. Выпустив игру, Sony решила отменить сиквел полюбившейся игры. Более того, даже когда Days Gone получила новую порцию поддержки от японского издателя, игроки смогли довольствоваться лишь обновленной версией. Впрочем, у фанатов Дикона Сент-Джона все еще теплится надежда, что создатели игры, Bend Studio, все же могут продолжить серию.

В аккаунте создателей Days Gone появилась загадочная запись в сети X. Пост содержит всего один смайлик, изображающий задумчивое лицо с моноклем. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не тот факт, что этот же аккаунт никогда не делился подобными постами, а единственное, что появлялось в сети от Bend Studio - это официальная информация о релизах игр студии и скидках.

Подобное поведение сразу же привлекло внимание сообщества. Тем более, сейчас никто толком не знает, над чем работает Bend Studio. Так, по последним данным, они занимались созданием игры-сервиса, которую впоследствии закрыли. Затем они занялись Days Gone Remastered. Теперь геймеры надеются, что Sony все же передумала, и игра получит сиквел, о котором так давно мечтают фанаты.

К сожалению, кроме одного смайлика, создатели Days Gone не дали ни малейшего намека на то, о чем эта загадочная запись, не говоря уже о том, над чем они работают. Так что остается только ждать дальнейших новостей от Bend Studio и от Sony. Возможно, на предстоящем Opening Night Live на Gamescom 2025 будет больше новостей о работе разработчиков.

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Комментарии: 27
Ваш комментарий
DezkQ

У дейзгана есть фанаты ? Это же душнилово про зомбей которые всех уже лет 10-15 как достали, плюс линейное и безвариативное.

7
Light of Tfuth
Это же душнилово

У Сони все игры такие, кишкообразная духота, особенно это понимаешь когда взрослее становишься

4
DezkQ Light of Tfuth

Это да, но там бывают сюжеты интересные а тут прям все совсем плохо.

3
jax baron

клоун в квадрате.

2
BitMan_and_Roban

Меня больше всего бомбит от того, что взяли на роль в сериале Days Gone хрен знает кого, когда есть настоящий актёр, сыгравший Ди́кона Сент-Джона.

6
DedNotDeath

я вижу в вашей шизофрении был анонс сериала

4
Властелин Сосцов

актеров выбирают не по аутентичности или подходящих на роль, а с целью привлечь аудиторию, обывателю конечно сложно понять и принять как работают крупные корпорации, главное циферки в отчетах, а не подходит ли актер на роль

Властелин Сосцов DedNotDeath

вообще то был, года три назад

Искусственный интеллeкт
3
Gridon

Sony 1 раз сказала нет сиквелу, но толпа верит что их слёзы растопят сердце корпорации. загадочный пост скорее всего рофл от сммщика, а не тайный знак иллюминатов.

2
Light of Tfuth
Дикона Сент-Джона все еще теплится надежда, что создатели игры, Bend Studio, все же могут продолжить серию Syphon Filter

Я немного подкорректировал ☺️

2
Night Driving Avenger

В это верится еще меньше чем в сиквел ДГ, четвертую часть когда-то делали, но отменили разработку, а сейчас Кодзима собирается делать для Соней новый стэлс-экшен, какой смысл СФ трогать

1
Light of Tfuth Night Driving Avenger
сиквел ДГ

Не верится от слова совсем

какой смысл СФ трогать

Потому что он будет лучше любой игры от Кодзимы

2
Night Driving Avenger Light of Tfuth

Смешно

1
ДЕНИСКА_омск

Ультраремастер

1