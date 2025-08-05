Загадочный твит Bend Studio вселил в сердца фанатов Days Gone надежду на сиквел

Фанатам Days Gone не повезло. Выпустив игру, Sony решила отменить сиквел полюбившейся игры. Более того, даже когда Days Gone получила новую порцию поддержки от японского издателя, игроки смогли довольствоваться лишь обновленной версией. Впрочем, у фанатов Дикона Сент-Джона все еще теплится надежда, что создатели игры, Bend Studio, все же могут продолжить серию.
В аккаунте создателей Days Gone появилась загадочная запись в сети X. Пост содержит всего один смайлик, изображающий задумчивое лицо с моноклем. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не тот факт, что этот же аккаунт никогда не делился подобными постами, а единственное, что появлялось в сети от Bend Studio - это официальная информация о релизах игр студии и скидках.
Подобное поведение сразу же привлекло внимание сообщества. Тем более, сейчас никто толком не знает, над чем работает Bend Studio. Так, по последним данным, они занимались созданием игры-сервиса, которую впоследствии закрыли. Затем они занялись Days Gone Remastered. Теперь геймеры надеются, что Sony все же передумала, и игра получит сиквел, о котором так давно мечтают фанаты.
К сожалению, кроме одного смайлика, создатели Days Gone не дали ни малейшего намека на то, о чем эта загадочная запись, не говоря уже о том, над чем они работают. Так что остается только ждать дальнейших новостей от Bend Studio и от Sony. Возможно, на предстоящем Opening Night Live на Gamescom 2025 будет больше новостей о работе разработчиков.
У дейзгана есть фанаты ? Это же душнилово про зомбей которые всех уже лет 10-15 как достали, плюс линейное и безвариативное.
У Сони все игры такие, кишкообразная духота, особенно это понимаешь когда взрослее становишься
Это да, но там бывают сюжеты интересные а тут прям все совсем плохо.
клоун в квадрате.
Меня больше всего бомбит от того, что взяли на роль в сериале Days Gone хрен знает кого, когда есть настоящий актёр, сыгравший Ди́кона Сент-Джона.
я вижу в вашей шизофрении был анонс сериала
актеров выбирают не по аутентичности или подходящих на роль, а с целью привлечь аудиторию, обывателю конечно сложно понять и принять как работают крупные корпорации, главное циферки в отчетах, а не подходит ли актер на роль
вообще то был, года три назад
Sony 1 раз сказала нет сиквелу, но толпа верит что их слёзы растопят сердце корпорации. загадочный пост скорее всего рофл от сммщика, а не тайный знак иллюминатов.
Я немного подкорректировал ☺️
В это верится еще меньше чем в сиквел ДГ, четвертую часть когда-то делали, но отменили разработку, а сейчас Кодзима собирается делать для Соней новый стэлс-экшен, какой смысл СФ трогать
Не верится от слова совсем
Потому что он будет лучше любой игры от Кодзимы
Смешно
Ультраремастер