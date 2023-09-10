Atari раскрыла дату выхода тактического рогалика Days of Doom и показала новый трейлер ©

Days of Doom, новый подход Atari к пошаговой ролевой игре в жанре рогалик, высвободит омерзительный хаос на П Кв Steam, Epic Games Store и консолях Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X|S, а также Atari VCS 21 сентября 2023 года, о чем было объявлено на этой неделе в рамках FEAR FEST 2023 от Feardemic.

В Days of Doom фраза «Ад на Земле» принимает ужасающе реалистичный оборот, поскольку вам придется сражаться со всевозможными нечестивыми монстрами, восставшими из ям подземного мира. Сверхъестественные опасности не знают границ, и вам предстоит строить, развивать и поддерживать безопасное убежище для остатков человечества среди коварной пустоши. Соберите разношерстную группу героев, чтобы сразиться с натиском орд зомби, гулей, рейдеров и многих других, чтобы добраться до Санктуария.

Days of Doom умело сочетает в себе элементы ролевой игры и симулятора выживания с интуитивно понятной механикой строительства базы и пошаговой командной тактикой, обеспечивая игровой процесс, требующий прогрессивных навыков и внимательности. Приготовьтесь к бесконечным сюрпризам и испытаниям, ведь в Days of Doom нет двух одинаковых забегов. Процедурно генерируемый ландшафт и непредсказуемость встреч с врагами гарантируют, что каждое прохождение предлагает новую возможность отточить свои навыки выживания, подталкивая вас к вершине своей игры.