Состоялся релиз тактического рогалика Days of Doom на ПК и консолях ©

Atari сообщила, что Days of Doom, постапокалиптический тактический рогалик, стал доступен на ПК с Windows и Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X|S, а также Atari VCS. Соберите разнообразный отряд героев, чтобы противостоять безжалостному натиску зомби, гулей, рейдеров и других врагов и выполнить главную миссию — добраться до Убежища.

Days of Doom — это нетрадиционная постапокалиптическая одиссея, действие которой происходит в красочном, хаотичном мире, где свободно бродят зомби, рейдеры, зомби-рейдеры и ящерицы-мутанты. Вам предстоит пройти через опасную пустошь и найти убежище среди руин. Вооружившись разнородной группой выживших с уникальными навыками, вы должны стратегически маневрировать сквозь орды адских порождений нежити и других угрожающих противников, управлять с трудом заработанными ресурсами и разрабатывать тактику, которая позволит вам перехитрить нежить и стаи мутировавших.

Овладение искусством пошагового боя необходимо для выживания в этом измученном мире. Каждый класс персонажей обладает уникальными способностями, которые при умелом использовании могут переломить ход битвы. Усильте хаос с помощью поджигателя, поджигая противников, нанося им продолжительный урон. Комбинируйте атаки Гидроманта и Трэшера, заливая врагов водяными атаками и нанося электризующий нокаут. Хотя шансы кажутся непреодолимыми, стратегическое использование талантов каждого класса в сочетании со своевременными улучшениями и новыми способностями является ключом к преодолению угроз нежити (или других тревожных угроз).

Приготовьтесь к бесконечным сюрпризам и непрекращающимся испытаниям, ведь в Days of Doom нет двух одинаковых забегов. Процедурно генерируемый ландшафт и непредсказуемость встреч с врагами гарантируют, что каждое прохождение предлагает новую возможность отточить свои навыки выживания, подталкивая вас к вершине своей игры.