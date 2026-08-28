DayZ отправится в пустыню: DLC Badlands выйдет 15 октября

Bohemia Interactive объявила точную дату выхода крупного дополнения DayZ Badlands. DLC станет доступно 15 октября 2026 года и добавит в игру новую пустынную карту Насдара площадью 267 км² — это крупнейшая официальная карта в истории DayZ.

Действие развернётся к западу от Черноруси. Игрокам придётся выживать в условиях сильной жары и нехватки воды: источников будет мало, а одежду и маршруты придётся подбирать с учётом климата. В регионе также появятся новые заражённые, тематическое оружие и снаряжение.

Одной из главных новинок станет механика Rebuilding. Она позволит восстанавливать и укреплять некоторые разрушенные здания, превращая их в более безопасные убежища. Разработчики также подготовили новые точки интереса и другие элементы, рассчитанные на исследование огромной пустынной территории.

DayZ Badlands уже можно добавить в список желаемого в Steam. На странице DLC пока указано лишь окно релиза в 2026 году, однако разработчики официально назвали дату — 15 октября.