Дополнение Badlands для DayZ выйдет в октябре

Компания Bohemia Interactive выпустила свежий тизер крупного дополнения Badlands для симулятора выживания DayZ и подтвердила, что его релиз состоится в октябре 2026 года. Вместе с этим разработчики поделились деталями о ключевой механике восстановления зданий и выпустили подготовительное обновление 1.29 под названием Road to Badlands.

По заявлению создателей, грядущее расширение станет самым масштабным в истории проекта. Одной из главных особенностей Badlands станет механика реконструкции, которая позволит игрокам восстанавливать разрушенные дома на новой карте Nasdara. Пользователи смогут превращать заброшенные поселения в укрепленные базы. Всего на карте будет представлено более 5000 подобных строений, доступных для ремонта и улучшения.

Для защиты индивидуальных баз разработчики внедрят новую систему безопасности в виде кодовых замков. Данное устройство потребует регулярного обслуживания, так как для его работы необходима заряженная батарея формата V9. Если источник питания разрядится, замок перестанет функционировать, что сделает базу доступной для других игроков.

Одновременно с публикацией тизера на всех целевых платформах вышло обновление 1.29 под названием Road to Badlands. Данный патч призван подготовить игроков к релизу расширения и предлагает порцию свежего контента. В игру была добавлена автоматическая винтовка SCR-17, которая также получила черную версию для карты Sakhal. Кроме того, в арсенале появились кастеты, новые оптические прицелы, комплекты военной одежды и пустынный камуфляж.

Обновление 1.29 также затронуло существующие карты Chernarus и Livonia, на которых теперь будут случайным образом появляться военные конвои из региона Nasdara. Около этой техники игроки смогут встретить новые виды зараженных. Версия игры полностью совместима с операционными системами на базе Linux и операционной системой SteamOS благодаря активной поддержке инструментов обхода защиты от читерства со стороны разработчиков.