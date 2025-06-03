Огонь, дрифт и дикие катастрофы - новое обновление 1.28 кардинально меняет выживание в DayZ

Bohemia Interactive выпустила масштабное обновление 1.28 для DayZ, уже доступное на PC, Xbox и PlayStation. Это обновление стало результатом обратной связи от сообщества, собранной во время экспериментальной фазы, и нацелено на усиление реалистичности, напряжения и динамики в мире игры. Разработчики сосредоточились на трёх ключевых направлениях: динамических событиях, оружейной системе и вождении.

Катастрофы теперь живут своей жизнью

На карте Сахалин теперь могут появляться патрульные катера — рыболовные и военные — с ценным лутом. По трассам разбросаны взломанные машины скорой помощи, обеспеченные базовым медоборудованием, но привлекающие орды заражённых. Появились и новые места крушений вертолётов на Шантаре и Бурукане, а также загадочные явления у горячих источников. Всё это делает путешествия по острову менее предсказуемыми и куда более опасными.

Новая огневая мощь и навороченные прицелы

Игрокам стали доступны два новых ствола: полуавтоматический дробовик R12 с широкими возможностями модификации и пистолет-пулемёт RAK 37 под патрон .380, с магазинами на 15 и 25 патронов. Дополнительно добавлены три оптических прицела: Marksman, обновлённый PSO-6 и компактный Sportpoint. Теперь прицелы могут быть повреждены и снабжены подсветкой, а дальномер получил более понятный интерфейс.

Перестрелки стали ещё напряжённее

В звуках оружия произошли серьёзные изменения — теперь стрельба из неавтоматических винтовок звучит более насыщенно и реалистично. Система поднятия оружия была переработана, добавлен новый статус "откат", возникающий при соприкосновении оружия с препятствием.

Вождение теперь — не кошмар

Одно из самых значимых нововведений — полная переработка синхронизации транспортных средств. Теперь машины двигаются стабильно даже при высокой задержке — исчезли прежние баги с прыжками и подводным вождением. Также улучшено качество звука двигателя: теперь по звукам можно точнее ориентироваться, где находится автомобиль и как он движется — будь вы внутри, рядом или далеко от машины.

Обновление 1.28 усиливает иммерсивность и сложность DayZ, превращая каждое столкновение и каждую поездку в уникальное испытание. Для одиночек, команд и любителей хардкорного выживания — это новый виток в борьбе за жизнь.