Представлен трейлер проекта Tales of Emerald - глобальной модификации для DayZ во вселенной The Elder Scrolls

В сети опубликован трейлер, демонстрирующий игровой процесс Tales of Emerald — масштабного проекта, переносящего мир The Elder Scrolls на движок игры DayZ. Это многопользовательская ролевая модификация, над которой работает небольшая команда разработчиков.

Ролик показывает разнообразные элементы, которые ждут игроков: исследование подземелий, путешествия на кораблях, диалоги с персонажами у костра, а также сражения с противниками, включая бандитов и большого каменного голема. В видео представлены различные фракции со своей уникальной броней, а также намеки на стелс-механики и использование магии.

Как сообщают авторы, проект представляет собой глобальную модификацию, которая полностью изменяет механики DayZ для соответствия знаменитой вселенной. Игрокам будет доступна новая карта — остров Эмеральд, со своей историей и различными биомами, от лесов и болот до заснеженных земель и даже плана Обливиона. Действие сюжета разворачивается в 4Э 203 году, после событий игры Skyrim. Проект предлагает собственную RPG-систему, включающую 11 игровых классов, алхимию, крафт и возможность строить дома.

В данный момент модификация находится в стадии открытого бета-тестирования. Авторы называют свой проект единственным в своем роде и приглашают игроков присоединиться к сообществу для участия в ролевых событиях на сервере.