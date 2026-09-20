Разработчики DayZ отказались от велосипедов из-за технических ограничений устаревшего движка

Чешская студия Bohemia Interactive официально закрыла вопрос о возможном появлении велосипедов в хардкорном симуляторе выживания DayZ. Несмотря на регулярные просьбы аудитории добавить бесшумный транспорт в преддверии скорого релиза дополнения Badlands, разработчики сочли реализацию обычной двухколесной механики непозволительной роскошью для своего движка. Подробности этого решения в эфире подкаста Survivor FM раскрыл руководитель проекта Томаш Пршибил.

Анонсированное расширение Badlands и огромная песчаная карта Nasdara впервые принесут на официальные серверы полноценный двухколесный транспорт в виде мотоциклов. Многие фанаты предполагали, что создание классического велосипеда без мотора окажется гораздо более простой задачей, идеально подходящей под реалии постапокалиптического мира без избытка бензина. Однако на практике особенности архитектуры DayZ превратили разработку педального транспорта в производственный кошмар.

Физическая модель симуляции любых транспортных средств в игре всегда отличалась чрезмерной хрупкостью, порождая баги с летающими машинами на протяжении многих лет. Как отметил Томаш Пршибил, команда могла бы пойти по пути наименьшего сопротивления и прикрутить примитивную аркадную физику с поворотами руля влево и вправо. Тем не менее подобная реализация выглядела бы крайне топорно и разрушила бы ощущение реализма, ради которого сообщество и выбирает проект.

Главным препятствием для студии стала необходимость создания колоссального количества уникальных анимаций. В отличие от мотоцикла, где водитель преимущественно сохраняет статичное положение в седле, поездка на велосипеде требует детальной проработки движений ног, постоянной смены стоек, адаптации положения тела под крутые склоны и расчета скорости педалирования. Любая попытка упростить эти элементы привела бы к неестественным движениям персонажа и комичным визуальным сбоям.

Показательным примером стала разработка мотоциклов, для которых программистам пришлось с нуля интегрировать физику рэгдолла при любых авариях. В случае с автомобилями сидящий на месте персонаж при ударе о препятствие не вызывал резкого отторжения, но застывший как истукан мотоциклист при столкновении на полной скорости напрочь убивал все погружение. Доработка одной лишь системы правдоподобных падений заняла у студии месяцы упорного труда и внутреннего тестирования.

В руководстве Bohemia Interactive признают логичность присутствия велосипеда в мире, пережившем катастрофу, ведь починить его на практике куда проще упавшего вертолета. Однако суммарные трудозатраты на анимации и физику оказались настолько гигантскими, что проект попросту не окупил бы вложенных сил. По оценкам команды, за аналогичное время куда разумнее устранить давние сетевые ошибки и внедрить несколько более масштабных геймплейных механик.