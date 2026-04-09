DayZ 16.12.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 1 919 оценок

Сюрприз от разработчиков: DayZ получил один из самых крупных апдейтов

butcher69 butcher69

Студия Bohemia Interactive выпустила обновление 1.29 для DayZ на ПК, Xbox и PlayStation. Изначально апдейт задумывался как небольшой, однако в ходе тестирования его масштаб значительно вырос — вместе с этим пришли серьёзные технические улучшения и новый контент.

Главное внимание разработчики уделили стабильности. По итогам внутренних тестов производительность серверов выросла до 400%, что особенно заметно на переполненных серверах. Игроки могут рассчитывать на более высокий FPS, меньше лагов и общее улучшение плавности игрового процесса.

Визуальная часть также получила обновление: улучшено сглаживание ландшафта, особенно на карте «Сахал», что станет основой для будущих локаций, включая «Насдара».

Дополнение DayZ Frostline пополнилось новым зимним снаряжением — от одежды до рюкзака Long-Haul и тематических головных уборов. Часть предметов можно создавать вручную.

Отдельно переработаны звуки огнестрельного оружия: они стали реалистичнее и слышны на большем расстоянии, а различия между стрельбой в помещениях и на открытом воздухе исправлены.

Кроме того, обновлена система группового возрождения и добавлена нативная версия для Xbox Series X|S, что открывает путь для дальнейших улучшений на современных консолях.

Red Salamandra

Я так давно о ней ничего не слышал, что думал она давно умерла.

2
BokkenBard

Играл недавно. Пол карты оббежать надо, что бы набрать необходимый минимум. Бывают сервера где с лутом обстоят дела получше? А не коробок спичек на всю деревню (это если повезёт).

AutoSafe

ага, апдэйт который опять сломал моды и сообщества свои серваки до сих пор не запустили, их ибо все глючит.

Уже представляю какая жесть будет с 30 патчем.