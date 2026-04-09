Сюрприз от разработчиков: DayZ получил один из самых крупных апдейтов

Студия Bohemia Interactive выпустила обновление 1.29 для DayZ на ПК, Xbox и PlayStation. Изначально апдейт задумывался как небольшой, однако в ходе тестирования его масштаб значительно вырос — вместе с этим пришли серьёзные технические улучшения и новый контент.

Главное внимание разработчики уделили стабильности. По итогам внутренних тестов производительность серверов выросла до 400%, что особенно заметно на переполненных серверах. Игроки могут рассчитывать на более высокий FPS, меньше лагов и общее улучшение плавности игрового процесса.

Визуальная часть также получила обновление: улучшено сглаживание ландшафта, особенно на карте «Сахал», что станет основой для будущих локаций, включая «Насдара».

Дополнение DayZ Frostline пополнилось новым зимним снаряжением — от одежды до рюкзака Long-Haul и тематических головных уборов. Часть предметов можно создавать вручную.

Отдельно переработаны звуки огнестрельного оружия: они стали реалистичнее и слышны на большем расстоянии, а различия между стрельбой в помещениях и на открытом воздухе исправлены.

Кроме того, обновлена система группового возрождения и добавлена нативная версия для Xbox Series X|S, что открывает путь для дальнейших улучшений на современных консолях.