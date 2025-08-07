В DayZ наблюдается серьезный буст активных игроков, благодаря раздаче на PlayStation

Многопользовательский симулятор выживания DayZ небывалую летную активность. Включение игры в августовскую подборку бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus привело к колоссальному росту аудитории и вернуло давнюю проблему - очереди на сервера.

Разработчики из Bohemia Interactive поделились впечатляющей статистикой в своих социальных сетях. Согласно их данным, благодаря раздаче на PlayStation игру получило 1,3 миллиона новых игроков. Это не просто добавление в библиотеку — интерес оказался настолько высоким, что только за первый день в суровые миры Черноруси и Ливонии отправилось более 300 000 новичков.

Этот всплеск активности на PlayStation, в сочетании с уже существующей аудиторией на других платформах, позволил игре достичь пика в более чем 650 000 одновременно играющих пользователей.

Однако такой успех имел и обратную сторону. Неожиданный наплыв сотен тысяч выживших вызвал серьезную нагрузку на серверы игры, что привело к проблемам с подключением у многих игроков. Разработчикам пришлось в срочном порядке добавить более 300 новых серверов и принести извинения за возникшие технические трудности.

Тем не менее, этот случай стал ярким примером того, как популярные сервисные подписки могут дать «новое дыхание» даже таким проверенным временем проектам, как DayZ, знакомя с ними совершенно новую аудиторию.