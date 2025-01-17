В экспериментальном патче 1.27 для DayZ персонажи научились стучать зубами от холода

В DayZ вышло первое в этом году крупное обновление — экспериментальный патч 1.27. Разработчики в основном поработали над стабильностью игры и внутренними инструментами, но не удержались и добавили несколько новых фич по просьбам игроков.

Как изменились локации в Frostline

На карте появилось много интересного. Восточное побережье серьёзно обновили и добавили там больше мест для поиска лута. Город Анива стал заметно больше, а маленький хуторок Байково превратился в полноценную деревню.

На главном острове Сахал добавили больше разрушенных домов, занесённых снегом — даже в глуши есть что поискать. А чтобы проще было ориентироваться между ледяными полями, на маленьких островках, особенно вокруг Бурукана, появились буи и небольшие военные посты.

Кстати, о Бурукане — там немного проредили лес, из-за чего передвигаться по острову стало опаснее. Также по всему Сахалу расставили уличные термометры, так что сейчас проще понять, почему персонаж мёрзнет даже в солнечную погоду. Ну а на южном острове Шантар появилась какая-то важная достопримечательность с новой игровой механикой.

Новые игровые механики

В игре многое поменялось. Помните, как недавно улучшили перевязку ран? Теперь так же можно делать и другие действия — просто держите кнопку подольше. А вот домашние животные — коровы, козы и овцы — стали пугливее и чаще убегают. Ещё разработчики рыбалку подправили: если у вас не хватает каких-то снастей, ловить рыбу будет сложнее и дольше.

Серьёзно переработали механику грязных рук и отравлений. Отныне после разделки разных животных можно подхватить разные болезни. Например, после рыбы обычно будет обычное пищевое отравление, а не сальмонелла, как раньше. Правда, руки всё равно лучше мыть. И да, само отравление зависит от того, что и сколько вы съели, а само по себе не проходит — придётся лечить симптомы.

Немного изменили и работу с предметами. В большинстве рюкзаков появились новые слоты для инструментов. А слоты для раций и светящихся палочек объединили — туда можно класть и то, и другое. Что касается лодок — добавили настройки для их исчезновения на серверах, чтобы новые продолжали появляться в игре.

Что нового в звуке

Со звуком поработали хорошенько. Полностью переделали звуки лодок — и вблизи, и издалека. Шаги персонажа лучше слышно на фоне других звуков, а в лесу под ногами появился приятный хруст. А ещё у замёрзшего персонажа теперь стучат зубы.

Обновили и звуки боя: переработали свист пролетающих пуль, а у всех пистолетов-пулемётов появились новые звуки выстрелов. На Сахале улучшили звуки окружения — например, слышно, как персонаж проходит через хвойное дерево с ветками на земле. Особенно это пригодится в перестрелках.

Как улучшили картинку

Добавили кучу новых эффектов, особенно для зимних локаций. Теперь снег красиво падает с деревьев, когда их задеваешь, а взрывы на снегу выглядят по-особому. Переделали, как выглядит пар изо рта на холоде, обновили эффекты рвоты и кровотечения. Да и для многих видов оружия сделали новую анимацию.

Технические улучшения

Ну а для тех, кто любит менять внешний вид предметов — обновили много моделей, чтобы их можно было перекрашивать через конфиги.

Полный список изменений вас ждёт здесь.