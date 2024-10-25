За неделю после релиза было продано больше 300 000 копий дополнения DayZ Frostline

DayZ от Bohemia Interactive достигла новых высот по количеству игроков спустя 10 лет после своего выхода. Недавно игра побила рекорд, достигнув более 500 000 ежедневных пользователей на всех платформах после выхода второго официального расширения DayZ Frostline. Лишь за первую неделю с момента релиза дополнение привлекло 300 000 новых игроков, что вызвало интерес как у преданных поклонников, так и у новичков.Так же стало известно, что за первую неделю после выхода DayZ Frostline было продано более 300 000 копий.

Особенно успешным стал день 20 октября, когда активных игроков в Steam насчитывалось 235 618, на PlayStation — 113 897, а на Xbox — 152 037. Одновременно в DayZ играли 79 000 человек в Steam, 33 000 на PlayStation и 36 000 на Xbox.

Бренд-менеджер DayZ Скотт Боуэн поблагодарил сообщество за их преданность и подчеркнул, что благодаря отзывам и поддержке игроков DayZ продолжает развиваться и укрепляет свои позиции в жанре выживания.