Bohemia Interactive могла впервые намекнуть на DayZ 2 - в сети обсуждают возможное продолжение игры

В сообществе поклонников DayZ активно обсуждают возможный намёк на разработку продолжения культового зомби-выживача. Поводом стала фотография, появившаяся после мероприятия с участием представителей Bohemia Interactive и контент-мейкеров, на которой можно заметить красную цифру «2», закреплённую на дереве. Многие игроки восприняли это как первый публичный тизер потенциальной DayZ 2.

Официального анонса игры пока не последовало, однако слухи о продолжении серии ходят уже несколько лет. Ещё в 2023 году в документах Microsoft, опубликованных в рамках судебного разбирательства с FTC, упоминалось, что Bohemia Interactive работает над DayZ 2 наряду с Arma 4 и Arma Reforger. Позже студия отказалась напрямую подтверждать существование проекта, но заявила, что изучает различные направления развития бренда DayZ.

На данный момент разработчики не публиковали трейлеров, скриншотов или официальных заявлений о новой игре. Поэтому говорить о полноценном анонсе DayZ 2 пока преждевременно, однако количество косвенных признаков продолжает расти, а обсуждение возможного продолжения вновь набирает обороты в сообществе.