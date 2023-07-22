Игра-головоломка D-Corp в жанре Tower Defense стала доступна для Nintendo Switch ©

Frogsong Studios (ведущий разработчик и издатель инди-игр для Nintendo Switch) и разработчик инди-игр RedDeer.Games объявили, что их игра-головоломка D-Corp в жанре Tower Defense вышла для Nintendo Switch в Nintendo Eshop. Уникальное сочетание жанров головоломки, защиты башни и сбора ресурсов выделяет D-Corp среди других игр в категории тренерских многопользовательских игр.

Игроки возглавят команду маленьких роботов — почти «типичных» миньонов крупной корпорации. Почти, потому что работник какой корпорации отправляется на незнакомую планету, чтобы затем бороться, чтобы выжить в наполненном хаосом вторжении смертоносных инопланетных кактусов?

Их босс отправил роботов завоевать новую планету, и их миссия будет проходить в нескольких разных местах. Каждый из них обладает уникальными свойствами, и игроки должны обнаружить и использовать их против противников.

В D-Corp игрокам предстоит выбрать подходящую боевую стратегию. Простое применение силы или продуманный подход с использованием турелей? Хаотичная импровизация или разделение задач между участниками? Придется преодолеть множество проблем.

Забавный, мультяшный визуальный стиль, затягивающий геймплей с множеством возможностей для прохождения уровней, а также обогащающие веселье сценарии, вознаграждаемые шляпами для настройки роботов, и даже Режим Арены с режимом PVP увлекут игроков в бешеную битву на долгое, радостное время.