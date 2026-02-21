DC's Justice League: Cosmic Chaos исчезнет из цифровых магазинов

Издатели объявили о скором изъятии из продажи супергеройского экшена DC's Justice League: Cosmic Chaos. Уже в марте 2026 года игра перестанет быть доступна для покупки в Steam и на консолях.
Причиной удаления тайтла из цифровых магазинов стало истечение срока действия лицензионного соглашения между разработчиками и правообладателями комиксов DC. Обычно такие соглашения заключаются на ограниченный срок, и их продление зачастую экономически нецелесообразно.
DC's Justice League: Cosmic Chaos - это красочный приключенческий экшен, ориентированный на фанатов комиксов всех возрастов. Игрок берёт под управление команду супергероев, чтобы защитить прибрежный городок от проделок мистера Мксизптлка - могущественного шутника из пятого измерения.
Давно это было ну и пох)))
Наплевать, можно же купить физические копии на дисках и картриджах. :)).
тогда нафиг было делать если? - скоро уйдёте в небытие.