DC's Justice League: Cosmic Chaos 10.03.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Вид сверху
5.5 14 оценок

DC's Justice League: Cosmic Chaos исчезнет из цифровых магазинов

RedDay13 RedDay13

Издатели объявили о скором изъятии из продажи супергеройского экшена DC's Justice League: Cosmic Chaos. Уже в марте 2026 года игра перестанет быть доступна для покупки в Steam и на консолях.

Причиной удаления тайтла из цифровых магазинов стало истечение срока действия лицензионного соглашения между разработчиками и правообладателями комиксов DC. Обычно такие соглашения заключаются на ограниченный срок, и их продление зачастую экономически нецелесообразно.

DC's Justice League: Cosmic Chaos - это красочный приключенческий экшен, ориентированный на фанатов комиксов всех возрастов. Игрок берёт под управление команду супергероев, чтобы защитить прибрежный городок от проделок мистера Мксизптлка - могущественного шутника из пятого измерения.

Комментарии:  3
Neko-Aheron

Давно это было ну и пох)))

4
MrGlitch 2077

Наплевать, можно же купить физические копии на дисках и картриджах. :)).

1
jax baron

тогда нафиг было делать если? - скоро уйдёте в небытие.

1