В Steam состоялся релиз виртуального инструктора SIRIUS BFM Coach для DCS World

Студия S.A.L.S.A. Simulation выпустила в Steam специализированную утилиту SIRIUS BFM Coach, созданную для тренировки маневренного воздушного боя в симуляторе DCS World. Программа выполняет функцию виртуального инструктора в кабине и в реальном времени комментирует развитие дуэли голосом. Подобный подход позволяет пилотам сохранять концентрацию на управлении как на стандартном мониторе, так и в шлемах виртуальной реальности.

Ассистент включается в анализ обстановки непосредственно в момент схождения с противником, полностью игнорируя этапы перехвата и дальнего сближения. В базу данных заложена информация о 37 летательных аппаратах, включая 27 реактивных и 10 поршневых моделей. Алгоритм просчитывает рекомендации под конкретные пары самолетов даже при дуэлях разных исторических эпох вроде поединка Spitfire LF Mk IX против F-16C. Если пилот выбирает борт не из списка, система продолжает анализировать траектории, контролировать положение цели и предупреждать об угрозе атаки на основе чистой геометрии боя.

Параметры маневренности для всех доступных самолетов разработчики замеряли опытным путем внутри самого симулятора. Физическая модель DCS World на практике расходится с заводскими диаграммами маневрирования из реальных руководств, поэтому встроенные подсказки опираются на фактическую скорость виража и минимальный радиус разворота в игре. Дополнительно в программу встроен тестовый режим, позволяющий пилотам самостоятельно замерять характеристики конкретного самолета с последующей записью отчета.

Озвучка ассистента включает 966 реплик для 65 различных тактических ситуаций. Создатели утилиты открыто сообщили об использовании нейросетевых технологий для генерации аудиодорожек.

Сириус разговаривает с помощью предварительно записанных аудиоклипов. Каждая строчка диалога была написана вручную. Во время разработки использовалась открытая модель преобразования текста в речь Kokoro-82M для записи созданных фраз точно так же, как это сделал бы актер озвучивания. Никаких диалогов, текста или изображений не генерируется искусственным интеллектом во время работы программы.

- Разработчики S.A.L.S.A. Simulation

Управление помощником привязано к кнопкам комплектов HOTAS, поскольку симулятор перехватывает команды клавиатуры при активном окне. Приложение способно работать автономно без постоянного подключения к сети, но имеет ограничения в мультиплеере. Сетевые серверы с требованием чистых скриптов или с блокировкой вывода телеметрии блокируют работу инструктора, из-за чего перед подключением к таким сессиям утилиту приходится временно отключать.

До 2 октября 2026 года программа доступна со скидкой 20% по цене 1040 рублей, после чего стоимость составит 1300 рублей. Локализация на русский язык разработчиками не предусмотрена, а интерфейс и голосовые сообщения представлены исключительно на английском языке.