Туалетная бумага в сундуке-мимике: фанатам D&D предложили необычный набор

Австралийские поклонники Dungeons & Dragons могут пополнить коллекцию необычным тематическим мерчем — набором туалетной бумаги в фэнтезийном оформлении. Комплект стилизован под мир настольных ролевых игр и поставляется в коробке в виде сундука-мимика, который в D&D сам по себе способен стать неприятным сюрпризом для искателей сокровищ.

Внутри находятся 24 рулона с тематическими обёртками и случайный двадцатигранный кубик D20. Причём среди кубиков могут попасться редкие варианты, включая легендарный экземпляр, так что даже обычная покупка превращается в небольшую азартную игру для любителей бросать кости.

Стоимость набора составляет 45 австралийских долларов — примерно 2600 рублей. Необычный товар сочетает практическое назначение с коллекционным элементом и явно рассчитан на поклонников Dungeons & Dragons, которые ценят юмор и отсылки к настольному фэнтези.

Сундук-мимик здесь выглядит особенно уместно: в игре такие монстры маскируются под обычные контейнеры, чтобы застать приключенцев врасплох. Правда, в данном случае главная опасность для покупателя — не зубастая пасть, а желание собрать редкую версию кубика.