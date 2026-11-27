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Пользователь обнаружил, что Microsoft Paint потребляет 1,2 ГБ оперативной памяти даже при создании простейших рисунков
Найденный на гаражной распродаже прототип Spider-Man 3 для Xbox 360 и исходный код для PS3 оказались в открытом доступе
Новый дневник разработчиков Subnautica 2 посвящён музыке и звуковой атмосфере
Для кооперативного хоррора Labyrinthine анонсировали дополнение Lost in the Sands
Анонсирована юмористическая приключенческая игра Nova Forever
Hollow Knight: Silksong получит бесплатное дополнение Sea of Sorrow 11 декабря - игроков ждут новые боссы и локации
GOG раздаёт Dead Age 2 в честь Чёрной пятницы - успейте до 30 ноября
Экстракшн-шутер HUNGER открыл бесплатный бета-тест в Steam - ранний доступ стартует 3 декабря
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Обзор Warhammer Survivors: знакомая формула Vampire Survivors, которой мешают собственные амбиции
Вайбкодинг против Rockstar: как энтузиасты с помощью ИИ за неделю перенесли GTA 6 на ПК
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Call of Duty: Modern Warfare 4. Кино длиной в 7 лет и финал ребута подсерии
Что ждёт гостей Comic Con Игромир 2026 - от GTA VI и "Войны Миров: Сибирь" до звёзд кино и киберспорта
Sony хотела выпустить дюжину игр-сервисов: что осталось от грандиозных планов PlayStation?
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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