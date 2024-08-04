Пошаговая тактика Dead Age 2 появится на консолях Xbox и PlayStation 8 августа

Разработчик инди-игр Silent Dreams и издатель Headup Games подтвердили выход Dead Age 2 для Xbox Series X|S и PlayStation 5. Игра уже несколько лет находится в Steam и выйдет для обеих консолей 8 августа.

Dead Age 2 — это уникальное сочетание выживания, управления, элементов rogue-like, быстрых пошаговых боев, классического ролевого геймплея и истории, в которой ваши решения напрямую влияют на развитие сюжета! Прошло десять лет после зомби-апокалипсиса, и ваша группа разбила лагерь в Фридом-Сити, который, по слухам, является местом рождения лекарства от зомби-чумы. Однако не только прожорливая нежить является монстрами здесь, поскольку многочисленные фракции борются за власть и ресурсы, пытаясь раздавить всех, кто им противостоит.