На ПК вышел необычный ритм-экшен Dead as Disco, который уже заставил отжигать игроков

Независимая студия Brain Jar Games запустила в раннем доступе необычную жанровую смесь. На ПК в Steam и Epic Games Store состоялся релиз ритм-файтинга Dead as Disco, который практически с первого же дня заслужил любовь сообщества. Сейчас новинка уже может похвастаться отметкой «Очень положительные» отзывы на площадке Valve и пиком игроков, почти достигшим отметки в 10 тысяч юзеров.

По задумке разработчиков, игра представляет собой гремучую и крайне стильную смесь напряженного 3D-боевика и музыкального клипа. В роли экс-легенды рок-н-ролла и шоу-бизнеса Чарли Диско геймерам предстоит изрядно попотеть в уличных сражениях со своими бывшими участниками коллектива — преступной группировкой «Idols». Ваша конечная, хоть и слегка ненормальная для ситуации, цель — отбивая все кости неприятелям, вновь собрать свой оригинальный бэнд для возврата музыкальной славы.

Стилистически Dead as Disco задорно косит под Hi-Fi RUSH и судя по реакции геймеров, это чуть ли не основной положительный момент игры. Вся боёвка игры полностью выстроена вокруг безупречной ритм-синхронии. Если темп нажатия вписался в БПМ, комбинации множатся и сокрушают бандитов эффектнее, объединяя элементы драк а-ля Batman Arkham. Как гласит самый популярный аргумент фанбазы в отзывах, «помимо стильных сражений, в игре реализована просто крышесносная опция: здесь внедрена система "My Music"!». Означает это буквально одно — фанаты смогут закачать в файлообменник свою собственную, обожаемую библиотеку саундтреков, а ИИ движка (с лицензионным фильтром) распишет уникальные анимации танцевальной арены конкретно под выбранный загруженный рок или инди.

Создатели сообщают, что релиз — это лишь первая точка долгой настройки: программа «раннего доступа» продержится в Dead as Disco приблизительно целый год и авторы планируют развивать свой успех.