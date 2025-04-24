Неоновый драйв и ритмичные сражения в дебютном трейлере музыкального битемапа Dead as Disco

Студия Brain Jar Games представила Dead as Disco — стильный неоновый битемап, в котором каждый удар и комбо синхронизируются с энергичными музыкальными треками. Проект разрабатывается для ПК, но дата релиза пока не объявлена.

Главный герой — Чарли Диско, бывший барабанщик некогда популярной группы Dead as Disco. Спустя 10 лет музыканты вновь собираются вместе, чтобы дать последний концерт, но у Чарли другая цель — выяснить, кто его убил. За одну ночь он должен пройти через череду музыкальных поединков с бывшими коллегами и противостоять целой армии злодеев-идолов.