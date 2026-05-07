Ритм-экшен Dead as Disco продал 100 тыс копий за два дня

Музыкальный экшен Dead as Disco преодолел отметку в 100 000 проданных копий всего за 48 часов после релиза. Разработчики поблагодарили игроков за невероятную поддержку, отметив, что команда с восторгом наблюдает, как сообщество осваивает стиль Beat Kune Do, сражается с идолами, улучшает Encore и делится игровыми моментами по всему интернету.

Авторы также сообщили, что уже активно работают над первым хотфиксом, который выйдет в ближайшее время. Подробностями обновления обещают поделиться совсем скоро.

Кроме того, разработчики напомнили, что на игру всё ещё действует скидка 20% — акция продлится ещё чуть больше недели, поэтому сейчас самое подходящее время присоединиться к танцполу Dead as Disco.