Зажигательный музыкальный трейлер Dead As Disco раскрывает дату выхода

Презентация Triple-I Initiative 2026 обрадовала приятными новостями о Dead As Disco, которая заявила о себе еще в прошлом году. Драйвовый музыкальный экшен наконец обзавелся точной датой выхода в ранний доступ и продемонстрировал свои ключевые механики в динамичном видеоролике.

Согласно официальному анонсу, игра появится в раннем доступе Steam уже 5 мая 2026 года. Разработчики описывают свой проект как «боевые искусства в декорациях музыкального клипа», где неоновая эстетика смешивается с ритмичным геймплеем в мире, раздираемом жаждой славы и предательством.

Ритм — ваше главное оружие

Основной особенностью Dead As Disco является полная синхронизация боевой системы с музыкой. Каждый удар кулаком, пинок и комбинация движений протагониста Чарли Диско должны попадать в бит трека.

Проект сосредоточен на битвах с колоссальными боссами и зачистке стилизованных уровней. На этапе раннего доступа игра будет эксклюзивом для ПК, а дата полноценного релиза будет объявлена позже, исходя из отзывов сообщества.