Авторы Dead by Daylight хотят узнать мнение игроков о кроссовере FNAF, токсичности и будущем игры

Разработчики Dead by Daylight продолжают искать пути к совершенству — на этот раз через масштабный опрос сообщества. Behaviour Interactive предложила игрокам поделиться мнением о последних обновлениях, коллаборациях и проблемах, влияющих на атмосферу в игре. В центре внимания — кроссовер с Five Nights at Freddy’s, токсичность в матчах и баланс новых персонажей.

Особый интерес вызывает вопрос о дополнении Withered Isle Realm — локации, вдохновлённой пиццерией Freddy Fazbear. Игроков просят оценить карту, её структуру, размещение выходов, поддонов и тайников. Разработчики явно рассматривают возможность расширить это направление, если отзывы окажутся положительными.

Кроме того, Behaviour интересуется мнением о Спрингтрапе, свежем убийце из FNAF. Команда стремится понять, насколько сбалансирован персонаж, и насколько он интересен как с геймплейной, так и с визуальной точки зрения. Вопросы касаются и Гуля, другого недавно добавленного убийцы, а также Орелы Роуз, последней выжившей, чьи изменения также обсуждаются в опросе.

Разработчики также затронули одну из самых сложных тем — токсичность игроков. В опросе есть отдельный блок вопросов, посвящённый негативному поведению в матчах, что подчёркивает стремление Behaviour сделать игру более дружелюбной и справедливой.

Фанатам Dead by Daylight, которых волнует будущее проекта, стоит уделить опросу внимание — он занимает около 20 минут, но даёт возможность повлиять на развитие игры. Судя по масштабам обратной связи, Behaviour Interactive действительно готова слушать игроков — осталось лишь надеяться, что услышит.