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Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 1 063 оценки

Авторы Dead by Daylight хотят узнать мнение игроков о кроссовере FNAF, токсичности и будущем игры

butcher69 butcher69

Разработчики Dead by Daylight продолжают искать пути к совершенству — на этот раз через масштабный опрос сообщества. Behaviour Interactive предложила игрокам поделиться мнением о последних обновлениях, коллаборациях и проблемах, влияющих на атмосферу в игре. В центре внимания — кроссовер с Five Nights at Freddy’s, токсичность в матчах и баланс новых персонажей.

Особый интерес вызывает вопрос о дополнении Withered Isle Realm — локации, вдохновлённой пиццерией Freddy Fazbear. Игроков просят оценить карту, её структуру, размещение выходов, поддонов и тайников. Разработчики явно рассматривают возможность расширить это направление, если отзывы окажутся положительными.

Кроме того, Behaviour интересуется мнением о Спрингтрапе, свежем убийце из FNAF. Команда стремится понять, насколько сбалансирован персонаж, и насколько он интересен как с геймплейной, так и с визуальной точки зрения. Вопросы касаются и Гуля, другого недавно добавленного убийцы, а также Орелы Роуз, последней выжившей, чьи изменения также обсуждаются в опросе.

Разработчики также затронули одну из самых сложных тем — токсичность игроков. В опросе есть отдельный блок вопросов, посвящённый негативному поведению в матчах, что подчёркивает стремление Behaviour сделать игру более дружелюбной и справедливой.

Фанатам Dead by Daylight, которых волнует будущее проекта, стоит уделить опросу внимание — он занимает около 20 минут, но даёт возможность повлиять на развитие игры. Судя по масштабам обратной связи, Behaviour Interactive действительно готова слушать игроков — осталось лишь надеяться, что услышит.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
нитгитлистер
сделать игру более дружелюбной и справедливой

довольно кровавую и напряжённую игру про маньяков и их жертв. даже не знаю пусть маньяки всех кого поймают укутывают в пледик и угощают какавой с печеньками или кладут спать в мягкую кроватку вместо подвешивания на крюках

JohnTornton

чё они там вечно узнать хотят? в игре всё не так с 2018 года, им каждый раз говорят, что не так, но они всё это не могут пофиксить, создать и переделать
хотя опять же, зачем? деньги в игру геймеры вливают и можно не париться