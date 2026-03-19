Авторы Dead by Daylight меняют правила: меньше убийц - больше качества

Разработчики Dead by Daylight пересматривают подход к выпуску глав, делая ставку на качество и доступность. Вместо привычного добавления нового убийцы в каждом обновлении команда Behaviour Interactive тестирует альтернативные форматы.

Глава All-Kill: Comeback (№39) стала частью этого эксперимента: в ней нет нового маньяка, зато переработан Трикстер, добавлены карта и выживший. По словам старшего креативного директора Дэйв Ричард, это «своего рода испытание» для студии.

Разработчики признают, что за 10 лет игра стала сложнее для новых пользователей. Поэтому акцент смещается на улучшение качества жизни: переработку систем, повышение читаемости интерфейса и доступности. В качестве примера Ричард привёл обновлённые настройки цветов ауры, появившиеся в All-Kill.

Если эксперимент окажется успешным, подобный подход может закрепиться: будущие главы будут чаще включать переработки, новые режимы или масштабные события вместо очередного убийцы. При этом частота релизов останется прежней.

Такой шаг позволит перераспределить ресурсы и улучшить ключевые механики, не перегружая игру, в которой уже насчитывается более 40 убийц.