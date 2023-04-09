Авторы Dead by Daylight отменили изменения в системе исцеления после негативных отзывов ©

На этой неделе создатели игры Dead by Daylight, компания Behaviour Interactive, отозвали спорное изменение, затронувшее систему исцеления в игре, после того, как игроки-выжившие посчитали это изменение необоснованным. Изменение, о котором было объявлено в мартовском обновлении разработчиков, привело к тому, что выжившим требовалось 24 секунды на полное исцеление, что почти на 10 секунд больше, чем раньше. Компания Behaviour приняла во внимание отзывы сообщества и восстановила 16-секундный базовый уровень для исцеления, хотя изменения все еще вносятся и в другие способы исцеления.

Были внесены и другие изменения, но больше всего игроков зацепило увеличение времени исцеления. Игроки были настолько быстры и категоричны в своих отзывах об этих изменениях, что Behaviour решила их отменить.

Изучив отзывы игроков, мы обнаружили, что многие из вас согласились с тем, что скорость, с которой вы исцеляете других, уже была на хорошем уровне до обновления. Это изменение также имело последствия в других частях игры, делая такие эффекты, как "Искалеченные" и "Кровоизлияние", более сильными и делая "затягивание" (оставление выживших в предсмертном состоянии) еще более эффективным. Поэтому мы вернули базовое время исцеления к 16 секундам.

Итак, вместо того, чтобы изменить это, Behaviour теперь будет корректировать применения аптечек. Они теперь будут исцелять быстрее, когда один игрок использует их на другом Выжившем. Однако загвоздка в том, что теперь аптечки будут иметь штраф при использовании их для самовосстановления. Этот штраф приводит к тому, что продолжительность исцеления снова будет составлять 24 секунды.