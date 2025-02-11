Авторы Dead by Daylight показали трейлер режима "2 против 8" в стиле Resident Evil

В Dead by Daylight возвращается популярный режим «2 против 8», который теперь вдохновлён культовой серией Resident Evil.

В новом обновлении игроки встретят легендарных персонажей, таких как Немезис и Кукловод, а также смогут исследовать улицы Раккун-Сити и столкнуться с полицией этого города. Четверо выживших окажутся в мире неумолимого зла, где им предстоит выживать и бороться с кровожадным убийцей, используя всю свою смекалку и решимость.

Режим обещает напряжённые схватки и увлекательный асимметричный хоррор для многопользовательских игр. Он будет доступен до 25 февраля.