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Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 965 оценок

Авторы Dead by Daylight показали трейлер режима "2 против 8" в стиле Resident Evil

butcher69
Новости

В Dead by Daylight возвращается популярный режим «2 против 8», который теперь вдохновлён культовой серией Resident Evil.

В новом обновлении игроки встретят легендарных персонажей, таких как Немезис и Кукловод, а также смогут исследовать улицы Раккун-Сити и столкнуться с полицией этого города. Четверо выживших окажутся в мире неумолимого зла, где им предстоит выживать и бороться с кровожадным убийцей, используя всю свою смекалку и решимость.

Режим обещает напряжённые схватки и увлекательный асимметричный хоррор для многопользовательских игр. Он будет доступен до 25 февраля.

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