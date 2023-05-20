Авторы Dead by Daylight раскрыли немного подробностей про участие Николаса Кейджа ©

Многопользовательская игра в жанре ужасов на выживание Dead by Daylight получит нового выжившего в восьмом году, и его зовут Ник. Важная новость просочилась в начале этой недели, но на днях она стала официальной и реальной: Николас Кейдж, человек, который подарил нам Николаса Кейджа, придет в игру в конце этого года в "сотрудничестве, в котором игроки даже не подозревали, что нуждаются".

Николас Кейдж - невероятно талантливый актер - помните, он получил "Оскар", "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров, а также был номинирован на множество других премий, но с годами он также приобрел репутацию человека, который серьезно перегибает палку, как в личном, так и в профессиональном плане.

Независимо от того, как вы относитесь к этой конкретной дискуссии, похоже, что мы получим полноценного Ника в его дебюте в Dead by Daylight. В игре он будет играть самого себя, и да, это действительно Николас Кейдж, исполнивший роль Николаса Кейджа. Опять.

"У него такой легендарный голос и подача. Мы не смогли бы сделать это без него", - сказал директор игры Матье Коте во время пресс-конференции, посвященной предстоящему появлению Кейджа в Dead by Daylight.

В некоторых случаях, для криков и воплей, мы использовали разных людей, потому что это очень напряженная работа, и она может выматывать людей. Но в данном случае мистер Кейдж сказал нам, что никогда не было голоса, похожего на голос Ника Кейджа, и сейчас не будет. Поэтому он был достаточно щедр, чтобы записать каждый хрип, крик и потуги, которые вы услышите в Dead by Daylight.

Наряду с Кейджем, восьмой год Dead by Daylight будет включать четыре новые главы, начиная с научно-фантастической End Transmission, в которой будет новая карта, новый оригинальный убийца под названием The Singularity и новый выживший. Более подробная информация о грядущих событиях, в том числе о том, как Ник Кейдж впишется во все это, станет известна 5 июля.