ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 994 оценки

Авторы Dead by Daylight выпустили короткий тизер новой главы с убийцей из "Токийского Гуля"

butcher69 butcher69

Создатели популярной игры Dead by Daylight выпустили короткий трейлер новой главы, посвященной аниме и манге «Токийский Гуль». В ролике показывается, как культовый маньяк Кэн Канэки, в образе «Одноглазого ужаса», преследует жертву по мрачным улицам города, а затем нападает на неё на заброшенном пустыре.

Этот кроссовер станет частью патча 8.6.0, который добавит в игру нового маньяка с уникальными способностями. Канэки сможет использовать свои щупальца для атаки и прыжков, что обещает добавить интересный элемент в геймплей. В этой версии персонажа он стал тем, кем всегда боялся стать, что делает его особенно опасным для выживших.

Новая глава с маньяком из «Токийского Гуля» выйдет 2 апреля, а пока её можно протестировать на тестовых серверах игры.

-9
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Шрек и осел vs CD Project

Ашитео хитео

0
kaka qp0H

какието мясные черви протвиные...а не то что из мультсериала=)))

-7