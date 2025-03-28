Авторы Dead by Daylight выпустили короткий тизер новой главы с убийцей из "Токийского Гуля"

Создатели популярной игры Dead by Daylight выпустили короткий трейлер новой главы, посвященной аниме и манге «Токийский Гуль». В ролике показывается, как культовый маньяк Кэн Канэки, в образе «Одноглазого ужаса», преследует жертву по мрачным улицам города, а затем нападает на неё на заброшенном пустыре.

Этот кроссовер станет частью патча 8.6.0, который добавит в игру нового маньяка с уникальными способностями. Канэки сможет использовать свои щупальца для атаки и прыжков, что обещает добавить интересный элемент в геймплей. В этой версии персонажа он стал тем, кем всегда боялся стать, что делает его особенно опасным для выживших.

Новая глава с маньяком из «Токийского Гуля» выйдет 2 апреля, а пока её можно протестировать на тестовых серверах игры.