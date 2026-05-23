Behavior Interactive заинтриговала фанатов Dead by Daylight загадочным тизером с лесной хижиной

Разработчики Dead by Daylight устроили необычный тизер будущего анонса, который уже несколько часов удерживает внимание десятков тысяч зрителей на Twitch. На официальном канале игры запустили трансляцию с почти неподвижным изображением хижины в тёмном лесу, однако со временем зрители поняли — это не статичная картинка, а медленно меняющееся видео.
Фанаты начали внимательно изучать трансляцию, замечая едва различимые силуэты, движение среди деревьев и странные визуальные помехи. Сообщество быстро превратило стрим в настоящую охоту за подсказками, пытаясь понять, что именно готовит Behavior Interactive.
Главная теория игроков — разработчики тизерят нового убийцу для Dead by Daylight. Из-за мрачного лесного антуража многие уверены, что речь может идти о персонаже, вдохновлённом Slenderman или похожей городской легендой.
Интерес к трансляции оказался огромным: в какой-то момент за загадочной хижиной одновременно наблюдали около 37 тысяч человек. Всё это происходит на фоне приближающегося десятилетия Dead by Daylight, поэтому фанаты уверены — студия готовит один из самых крупных анонсов за последнее время.
Никак новый симулятор выживания "Летняя хижина". Ждем дневник разработки по два раза в неделю
смотреть часами на картинку и не такое померещится
Достаточно не малый шанс. Персонаж по сути культовый и про него многие своё время знают. И лес записочками это уже стандарт. Хотя из-за хижины это может быть почти что угодно. Если она вовсе имеет смысл на фоне леса. А не просто декор для галочки.