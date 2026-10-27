Behaviour Interactive объяснила уход Чаки из Dead by Daylight и допустила его возвращение

Студия Behaviour Interactive, разработчик Dead by Daylight, прокомментировала предстоящее удаление Чаки из магазина игры и заверила поклонников, что культовые персонажи хорроров смогут вернуться в будущем. По словам авторов, даже после ухода лицензированных убийц Dead by Daylight останется «домом ужасов» для поклонников жанра.

Глава с Чаки станет недоступна для покупки 24 ноября 2026 года. Это продолжает череду потерь лицензированного контента: ранее из магазина исчез Пинхед из Hellraiser, а несколько месяцев назад — Майкл Майерс из Halloween. Для игры, которая на протяжении десяти лет собирала под одной крышей известных злодеев из фильмов ужасов, подобные изменения становятся неприятной особенностью существования по лицензиям.

В заявлении для IGN Behaviour пояснила, что стремится сохранять права на все франшизы как можно дольше, однако не всегда может этого добиться. Уход персонажей не означает, что разработчики сами решили отказаться от них: многое зависит от условий лицензирования, которые студия не всегда способна продлить.

При этом игроки, уже купившие Чаки, его способности или связанные с ним косметические предметы, смогут пользоваться ими и после 24 ноября. Иными словами, убийца исчезнет из продажи, но не из игры для существующих владельцев. Это важное уточнение: речь идёт об ограничении доступности контента для новых покупателей, а не о полном удалении персонажа из Dead by Daylight.

Behaviour также оставила возможность возвращения Чаки и других культовых героев в будущем. В компании подчеркнули, что у известных персонажей хорроров остаётся «открытое приглашение» присоединиться к игре снова, если обстоятельства позволят восстановить лицензии.

У Dead by Daylight уже есть подобный прецедент. Демогоргон из сериала «Очень странные дела» исчез из магазина в ноябре 2021 года, но вернулся спустя два года — в ноябре 2023-го. Это не гарантирует возвращения Чаки, однако показывает, что уход лицензированного персонажа не обязательно становится окончательным.

Для Behaviour подобная ситуация — неизбежный компромисс между желанием собрать в одной игре как можно больше культовых злодеев и зависимостью от правообладателей. Поэтому будущее Чаки в Dead by Daylight пока остаётся открытым: владельцы смогут продолжить играть за него, а остальные, вероятно, получат новый шанс лишь в случае возвращения лицензии.