Behaviour Interactive представила свежий трейлер кроссовера между Dead by Daylight и Five Nights at Freddy's

Behaviour Interactive представила свежий трейлер кроссовера между хоррором Dead by Daylight и знаменитой серией Five Nights at Freddy’s. Главным героем ролика стал Спрингтрап — зловещий аниматроник и антагонист FNaF, который появится в игре под именем «Аниматроник».

Озвученный Мэтью Лиллардом, этот Убийца будет охотиться на игроков в новой локации — пиццерии Фредди Фазбера. В его арсенале — уникальные способности: он может взламывать почти отремонтированные генераторы, заставлять выживших вскрикивать, раскрывая их местоположение, и замедлять прогресс открытия Врат. Особо опасным Аниматроник становится в комнатах безопасности — новой механике, где он способен мгновенно убить обнаруженного там Выжившего.

Разработчики подчеркивают, что Спрингтрап обеспечит геймерам совершенно новые эмоции — как пугающие, так и захватывающие. Коллаборация стартует уже 17 июня, и поклонников обеих франшиз ждет зловещее, но долгожданное пересечение двух культовых вселенных.