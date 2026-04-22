Dead by Daylight 14.06.2016
Behaviour Interactive, разработчик Dead by Daylight, похоже, столкнулась с сокращениями

monk70 monk70

Компания Behaviour Interactive, наиболее известная как создатель Dead by Daylight и Meet Your Maker, переживает, по всей видимости, очень сложный период.

Действительно, несколько сотрудников недавно объявили о своем уходе из компании, что очень похоже на волну увольнений. Среди пострадавших — Джонатан Вейга, который три с половиной года работал старшим аниматором в студии. Он поделился своими мыслями в посте на X.

Что ж… к сожалению, меня затронули сокращения в Behaviour. Честно говоря, я не думал, что это случится со мной. Если кто-то ищет аниматора, можете написать мне в личные сообщения.

Компания пока официально не подтвердила эти увольнения, поэтому мы не знаем, сколько именно сотрудников затронуто.

Больше вбухивать деньги канадского фонда в покупку лицензий на сомнительные франшизы (FNAF, Николас Кейдж) и в уродование франшиз не сомнительных (Alien) надо было. И хрен забивать на приведение игры в играбельный вид. От этого точно прибыль вырастет.

Кстати, как там у них DBD Mobile поживает? Они там уже нашли нефть на морском дне?

