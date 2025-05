Благодаря утечке стало известно, что Геральт из Ривии заглянет в Dead by Daylight

Сегодня особенно волнительный день для поклонников Dead by Daylight — сегодня пройдет юбилейная трансляция, посвящённая девятому году существования игры. В центре внимания окажется новая глава по мотивам Five Nights at Freddy's, однако, судя по недавней утечке, это далеко не всё, что готовят разработчики.

В сети появилась информация о потенциальной коллаборации между Dead by Daylight и The Witcher 3. По словам внимательного пользователя hikkiluminaria, слив произошёл из-за преждевременной публикации материала IGN. В подтверждение прилагаются четыре скриншота: на одном — Геральт из Ривии с надписью «Collection/Chaos Shuffle», на других — культовая сцена с ванной и Геральт у костра.

Пока неизвестно, что именно означает этот кроссовер: возможно, Геральт станет играбельным выжившим — как ранее Лара Крофт, — но никаких официальных заявлений от Behaviour Interactive пока не поступало. Не исключено, что всё прояснится во время трансляции PAX EAST 2025, где обещают рассказать и о планах на десятый год Dead by Daylight.