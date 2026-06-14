Dead by Daylight исполнилось 10 лет: разработчики дарят игрокам 10 миллионов Bloodpoints по промокоду

Многопользовательскому хоррору Dead by Daylight официально исполнилось 10 лет. В честь юбилея студия Behaviour Interactive запустила праздничную акцию и раздаёт всем игрокам 10 миллионов Bloodpoints.

Чтобы получить награду, необходимо активировать промокод:

DBD10BIRTHDAY

Сделать это можно до 16 июля 2026 года.

Bloodpoints являются основной внутриигровой валютой Dead by Daylight и используются для прокачки персонажей, открытия навыков и развития Кровавой паутины. Полученные 10 миллионов очков позволят игрокам значительно ускорить прогресс сразу для нескольких выживших или убийц.

За десять лет Dead by Daylight превратилась в один из самых успешных асимметричных хорроров в истории. Игра регулярно получает новые главы, а её кроссоверы охватывают десятки известных франшиз, включая Halloween, A Nightmare on Elm Street, Scream, Saw, Alien и Resident Evil.

Помимо раздачи Bloodpoints, разработчики продолжают праздничные мероприятия, посвящённые десятилетию проекта. В рамках юбилейного сезона игроков ждут тематические события, дополнительные награды и новый контент, посвящённый истории одной из самых популярных хоррор-игр последних лет.