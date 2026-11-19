Разработчики Dead by Daylight опубликовали короткий тизер под названием «Опасность от незнакомцев». В ролике Дуайт сталкивается с чем-то пугающим, а в самом конце звучит рев, который фанаты мгновенно узнали — он практически идентичен крику Годзиллы.

Официального подтверждения кроссовера от студии пока нет. В сообществе разделились мнения: часть игроков считает, что это лишь отсылка к «Reign Kaiju» — внутриигровой пародии на Годзиллу из одного из томов. Другие напоминают, что в игре уже есть рисунки Годзиллы на журнале Джейсона, и видят в тизере скрытый намек на полноценную коллаборацию.

Вопрос о том, как реализовать гигантского монстра в рамках игры, также остается открытым.