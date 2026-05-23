Dead by Daylight официально добавит Джейсона Вурхиза из "Пятницы, 13-е"

Behavior Interactive официально подтвердила появление Джейсона Вурхиза в Dead by Daylight. Легендарный убийца в хоккейной маске из франшизы «Пятница, 13-е» станет следующим маньяком в асимметричном хорроре.

Анонс состоялся незадолго до десятилетия Dead by Daylight, и фанаты уже называют появление Джейсона одним из самых ожидаемых кроссоверов в истории игры. Вурхиз присоединится к внушительному списку культовых злодеев, среди которых Ксеноморф из вселенной Чужого, Фредди Крюгер, Кожаное Лицо, Чаки и персонажи Resident Evil.

За годы существования Dead by Daylight разработчики превратили игру в настоящую энциклопедию хорроров, регулярно добавляя известных убийц и выживших из фильмов, сериалов и игр. Помимо маньяков, в проекте уже появлялись Лара Крофт, Алан Уэйк, Эллен Рипли и Эш Уильямс.

Появление Джейсона стало особенно громким событием для фанатов жанра, ведь персонаж считается одной из самых узнаваемых фигур в истории хорроров. Даже спустя более 45 лет после выхода первых фильмов хоккейная маска остаётся культовым символом жанра.

Вместе с анонсом Behavior Interactive выпустила тизер-трейлер нового убийцы, однако подробности его способностей и дата релиза пока не раскрываются.