Dead by Daylight официально получит коллаборацию с Five Nights at Freddy's

В многопользовательском хорроре Dead by Daylight пройдёт коллаборация с популярной игрой Five Nights at Freddy's.

Информацию сообщили в социальных сетях. Разработчики из студии Behaviour Interactive поделятся подробностями ивента уже 9 мая во время 9-й годовщины Dead by Daylight. До этого о коллаборации ходили только слухи.

Dead by Daylight х Five Nights at Freddy's

Dead by Daylight доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. За время своего существования игра получила множество кроссоверов с известными хоррор-франшизами и продолжает пользоваться популярностью у геймеров.

Five Nights at Freddy's была создана разработчиком Скоттом Коутоном и выпущена в 2014 году. В 2023-м хоррор получил крупную адаптацию для кино. Игра доступна на ПК, Android, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, IOS.