Dead by Daylight побила свой 4-летний рекорд одновременного онлайна благодаря коллаборации с Five Nights at Freddy's

ПК-версия Dead by Daylight побила свой собственный рекорд одновременного онлайна в Steam, установленный четыре года назад. Это произошло после выхода коллаборации с Five Nights at Freddy’s, которая добавила в Dead by Daylight нового убийцу — Спрингтрапа, а также другие нововведения.
Предыдущий максимум составлял 105 093 игрока, но теперь в игру через Steam зашло ещё больше фанатов - 106 029. Учитывая размер и преданность комьюнити Five Nights at Freddy’s, такой ажиотаж неудивителен. Коллаборация идеально вписалась в Dead by Daylight, объединив две культовые хоррор-франшизы в одной главе.
Обновление принесло немало контента:
Спрингтрап — новый убийца, переносящий фирменные скримеры FNAF в Dead by Daylight.
Новая карта — Freddy Fazbear’s Pizza.
Новые скины — включая The Yellow Rabbit для Спрингтрапа.
Особый интерес вызывает скин The Yellow Rabbit — он добавляет новые фразы в исполнении Мэттью Лилларда, который повторил свою роль из киноадаптации FNAF.
106т аутистов и додиков как вообще можно играть в эту помойку ?