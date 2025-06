Dead by Daylight побила свой 4-летний рекорд одновременного онлайна благодаря коллаборации с Five Nights at Freddy's

ПК-версия Dead by Daylight побила свой собственный рекорд одновременного онлайна в Steam, установленный четыре года назад. Это произошло после выхода коллаборации с Five Nights at Freddy’s, которая добавила в Dead by Daylight нового убийцу — Спрингтрапа, а также другие нововведения.

Предыдущий максимум составлял 105 093 игрока, но теперь в игру через Steam зашло ещё больше фанатов - 106 029. Учитывая размер и преданность комьюнити Five Nights at Freddy’s, такой ажиотаж неудивителен. Коллаборация идеально вписалась в Dead by Daylight, объединив две культовые хоррор-франшизы в одной главе.

Обновление принесло немало контента:

Спрингтрап — новый убийца, переносящий фирменные скримеры FNAF в Dead by Daylight.

Новая карта — Freddy Fazbear’s Pizza.

Новые скины — включая The Yellow Rabbit для Спрингтрапа.

Особый интерес вызывает скин The Yellow Rabbit — он добавляет новые фразы в исполнении Мэттью Лилларда, который повторил свою роль из киноадаптации FNAF.