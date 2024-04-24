Dead by Daylight получила глобальный патч 7.7.0 а так же перешла на движок Unreal Engine 5

Dead by Daylight - это многопользовательская игра в жанре ужасов в режиме (4 против 1), где один игрок берет на себя роль жестокого Убийцы, а четыре других игрока являются Выжившими, пытающимися сбежать от убийцы.
Новый магазин
- Доступен новый магазин, заменяющий предыдущий.
- Избранная страница: последние выпуски и главы, а также добавление функции «Еженедельный подарок».
- Еженедельный подарок: позволяет игрокам получать бесплатные награды в течение нескольких недель, если он активирован. Награды обновляются каждую неделю, а это означает, что невостребованные награды удаляются при сбросе недели.
- Страница специальных предложений: специальная страница, на которой показаны все специальные предложения, доступные на данный момент в игре.
- Страница коллекций: содержит все существующие в игре коллекции и показывает их содержимое. Игроки также могут разблокировать косметику прямо оттуда!
- Страница «Наборы»: представлены специальные наборы, доступные для разблокировки, наборы глав (ранее известные как главы DLC) и новые пакеты DLC. Пакеты можно открыть, чтобы просмотреть их содержимое, прежде чем разблокировать их, но это пока не в случае с пакетами DLC.
- Гардеробы, посвященные убийцам и выжившим: новые отдельные независимые страницы для убийц и выживших, которые позволяют быстро смешивать и сопоставлять персонажей и их косметические средства.
- Особенности смешивания и сопоставления
Теперь игроки могут выбирать персонажей и косметические предметы, не экипируя их сразу.Нажатие на опцию позволяет игрокам предварительно просмотреть персонажа или косметику.
Выбор Персонажа или надевание Косметика подтверждает его выбор.
Возможность предварительного просмотра позволяет игрокам просматривать части различных заблокированных и разблокированных косметических средств, смешивать и сопоставлять варианты, чтобы иметь возможность «опробовать их», прежде чем разблокировать.
Теперь игроки могут фильтровать свою косметику по разным параметрам и показывать все параметры, которые в данный момент недоступны!
- Предварительный просмотр перков, способностей и МорисаТеперь игроки могут открыть небольшой раздел, в котором отображаются сила и перки любого выбранного в данный момент персонажа, что позволяет более удобно просматривать и сравнивать игровой процесс своих персонажей.
Теперь игроки могут просмотреть каждого Мори Убийцы, в том числе с помощью комбинируемых нарядов! Таким образом, игроки смогут увидеть, как выбранные ими косметические средства будут выглядеть во время Мори!
Visceral Outfits собираются показать свою собственную версию Мори своего персонажа.
- Биографические страницы персонажейОни были частью гардероба персонажей.
Они демонстрируют знания персонажей, их рост, скорость и размер радиуса террора. Силы и перки были перенесены в окно «Сила и перки».
- Общий Разблокировка теперь осуществляется с помощью механики нажатия и удержания, что позволяет процесс подтверждения без всплывающих окон.
Доступ к разделу для получения большего количества аурических клеток теперь можно получить через Магазин, а также открыть его, щелкнув счетчик аурических клеток в правом верхнем углу экрана.
Опции Kill Switch будут доступны для разблокировки, но мы обязательно сообщим об этом во всплывающем окне, чтобы игроки могли подтвердить, что они все еще хотят продолжить.
В большинство разделов включены панели поиска, которые облегчают поиск персонажей, коллекций и косметики.
Добавлено всплывающее окно с празднованием, чтобы лучше сообщать о том, что игроки разблокировали контент или получили награду в Магазине.
- Храм ТайнХрам был вынесен из магазина и помещен в вестибюли персонажей, чтобы быть ближе к экипировке и Кровавой паутине.
Макет был обновлен, чтобы его было легче читать и использовать, предоставляя ключевую информацию без необходимости наводить курсор на какой-либо параметр перка.
Меню подробностей матча.
- Меню сведений о матче теперь позволяет игрокам просматривать бонусы.
- Во время матча при открытии окна «Сведения о матче» («Побег» на компьютерах) игроки могут видеть свои экипированные перки.
- Наведя курсор на «Перки и предложения», игроки смогут увидеть всплывающие подсказки и прочитать их описание.
Обновление игрового движка.
- Игровой движок был обновлен до Unreal Engine 5. Это обновление не окажет влияния на игровой процесс или игровую графику и послужит основой для возможных будущих улучшений.
- Благодаря обновлению движка общий размер игрового файла был уменьшен примерно на 18 ГБ на Xbox Series S|X и PlayStation 5.
С выходом обновления между главами 7.7.0 во внутриигровом магазине появилась «Бесплатная награда», которая будет обновляться еженедельно. Не забывайте её забирать! P.S. Награда этой недели – 300.000 Очков Крови!
Больше информации по обновлению тут.